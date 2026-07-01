Людмила КИЧЕНОК: «Это последний шанс. У нас не складывается»

Опытная украинская теннисистка Людмила Киченок начинает Уимблдон в парном разряде вместе с американкой Дезире Кравчик.

Киченок признает, что пока что игра в паре с Кравчик не складывается так, как хотелось бы.

«Играем уже несколько месяцев, но все складывается не так, как бы нам хотелось. Не знаю, будем ли мы дальше играть после Уимблдона. Посмотрим уже после соревнований».

«Есть определенные нюансы. Я играю с ней не в том квадрате, в котором всегда: я играю в правом, а с ней приходится в левом. Но стараемся находить какие-то варианты. Последний шанс, можно сказать – у нас не складывается так, как мы хотели», – сказала Киченок.

Ранее Людмила успешно играла с Еленой Остапенко.