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Уимблдон
01 июля 2026, 14:17 | Обновлено 01 июля 2026, 14:30
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Людмила КИЧЕНОК: «Это последний шанс. У нас не складывается»

Людмила начинает Уимблдон в паре с Кравчик

01 июля 2026, 14:17 | Обновлено 01 июля 2026, 14:30
351
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Людмила КИЧЕНОК: «Это последний шанс. У нас не складывается»
Getty Images/Global Images Ukraine. Киченок и Кравчик
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Опытная украинская теннисистка Людмила Киченок начинает Уимблдон в парном разряде вместе с американкой Дезире Кравчик.

Киченок признает, что пока что игра в паре с Кравчик не складывается так, как хотелось бы.

«Играем уже несколько месяцев, но все складывается не так, как бы нам хотелось. Не знаю, будем ли мы дальше играть после Уимблдона. Посмотрим уже после соревнований».

«Есть определенные нюансы. Я играю с ней не в том квадрате, в котором всегда: я играю в правом, а с ней приходится в левом. Но стараемся находить какие-то варианты. Последний шанс, можно сказать – у нас не складывается так, как мы хотели», – сказала Киченок.

Ранее Людмила успешно играла с Еленой Остапенко.

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Людмила Киченок Дезире Кравчик Уимблдон (теннис)
Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
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