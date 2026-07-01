Ламин ЯМАЛЬ: «Я думаю, что выиграю чемпионат мира»

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль верит в то, что он завоюет Кубок мира:

– Ты больше увлечен идеей победы на чемпионате мира, чем в Лиге чемпионов?

– Нет. Когда начинается любой турнир, я думаю, что выиграю его. Именно это я сейчас держу в голове. Я думаю, что выиграю чемпионат мира.

За 3 матча группового этапа чемпионата мира Ламин Ямаль успел отличиться 1 результативным ударом. В 1/16 финала действующих чемпионов Европы ожидает встреча с Австрией – игра состоится 2 июня в 22:00 по Киеву.