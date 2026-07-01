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  4. КОСТЮК: «Трава – специфическое покрытие, но я рада, что справилась»
Уимблдон
01 июля 2026, 11:56 |
387
0

КОСТЮК: «Трава – специфическое покрытие, но я рада, что справилась»

Марта прокомментировала победу над Надей Подороской в первом круге Уимблдона

01 июля 2026, 11:56 |
387
0
КОСТЮК: «Трава – специфическое покрытие, но я рада, что справилась»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) успешно стартовала на Уимблдоне 2026, разгромив аргентинку с украинскими корнями Надю Подороску (WTA 574) в двух сетах.

Матч против аргентинки стал для Марты первым на траве в этом сезоне.

Костюк прокомментировала победу в первом круге над Подороской:

«Я могу сказать, что это в принципе один из таких простейших для меня матчей. Конечно, все матчи на турнирах Grand Slam – это большая ответственность, в первую очередь, и выходить на корт всегда нервно. Я тоже нервничала, но знала, что именно хочу делать на корте. Опять же, трава – специфическое покрытие, но я рада, что справилась.

Я достаточно уверенно начала. Первый гейм на приеме был такой быстрый, я как-то ничего не приняла в корт, но потом было нормально. Не чувствовала, чтобы был какой-то нервный момент. Я сделала брейк сразу же в начале второго сета, поэтому чувствовала себя достаточно комфортно.

Ощущения хорошие, потому что опять же: это победа. Но самое важное для меня то, что я здорова. И опять-таки: покрытие непростое. Я так каждый матч выхожу, каждая тренировка и говорю себе, пожалуйста, не сломайся. В этом матче было то же самое. То есть все хорошо, но да, я всегда держу это в голове.

Я пока не думала о следующем матче. На тренировке мы поработаем над какими-то вещами для следующего матча, но в целом я сконцентрируюсь на том, чтобы просто продолжать работать дальше и быть стабильной в этом».

Поединок второго круга Костюк сыграет в четверг, 2 июля, против нейтральной теннисистки Анны Блинковой.

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Алина Грушко Sport.ua
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