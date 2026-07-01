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  4. Яремчук решил покинуть Грецию и выбрал себе новый клуб
Франция
01 июля 2026, 22:02 |
1251
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Яремчук решил покинуть Грецию и выбрал себе новый клуб

Футболист стремится вернуться в «Лион»

01 июля 2026, 22:02 |
1251
2 Comments
Яремчук решил покинуть Грецию и выбрал себе новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук
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Будущее украинского нападающего Романа Яремчука в «Олимпиакосе» остается неопределенным.

По информации греческих СМИ, форвард провел личную беседу с главным тренером Хосе Луисом Мендилибаром, в ходе которой сообщил о желании покинуть клуб. Приоритетным вариантом для 30-летнего украинца называют возвращение во французский «Лион», желательно на постоянной основе.

Впрочем, руководство «Олимпиакоса» не намерено отпускать Яремчука на условиях, которые предлагает сам футболист. В клубе дали понять, что согласятся на трансфер только при условии получения предложения, которое полностью будет соответствовать их финансовым требованиям.

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трансферы Олимпиакос Пирей Роман Яремчук Лион трансферы Лиги 1
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Олійчейко довбойоб з однотипними статтями!
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Знову дурню пишеш ! Що може Яремчук обирати, коли в нього контракт з Олімпіакосом.
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