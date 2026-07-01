Яремчук решил покинуть Грецию и выбрал себе новый клуб

Будущее украинского нападающего Романа Яремчука в «Олимпиакосе» остается неопределенным.

По информации греческих СМИ, форвард провел личную беседу с главным тренером Хосе Луисом Мендилибаром, в ходе которой сообщил о желании покинуть клуб. Приоритетным вариантом для 30-летнего украинца называют возвращение во французский «Лион», желательно на постоянной основе.

Впрочем, руководство «Олимпиакоса» не намерено отпускать Яремчука на условиях, которые предлагает сам футболист. В клубе дали понять, что согласятся на трансфер только при условии получения предложения, которое полностью будет соответствовать их финансовым требованиям.