Нападающий сборной Украины официально покинул клуб. Отказались платить

Украинский нападающий Роман Яремчук приступил к подготовке к новому сезону в составе «Олимпиакоса» после завершения аренды во французском «Лионе».

30-летний форвард провёл во Франции вторую половину прошлого сезона, забив четыре гола в Лиге 1. Несмотря на то, что тренерский штаб был доволен его игрой и вкладом в команду, французский клуб отказался активировать опцию выкупа за 5 млн евро.

По информации французских СМИ, «Лион» пытался договориться с «Олимпиакосом» об уменьшении трансферной суммы, однако греческий клуб отказался пересматривать свои финансовые требования.

После возвращения Яремчука в Грецию «Лион» вынужден искать нового центрального нападающего, ведь летом команду также покинул Эндрик.