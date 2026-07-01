Нападающий сборной Украины официально покинул клуб. Отказались платить
Яремчук вернулся в расположение «Олимпиакоса»
Украинский нападающий Роман Яремчук приступил к подготовке к новому сезону в составе «Олимпиакоса» после завершения аренды во французском «Лионе».
30-летний форвард провёл во Франции вторую половину прошлого сезона, забив четыре гола в Лиге 1. Несмотря на то, что тренерский штаб был доволен его игрой и вкладом в команду, французский клуб отказался активировать опцию выкупа за 5 млн евро.
По информации французских СМИ, «Лион» пытался договориться с «Олимпиакосом» об уменьшении трансферной суммы, однако греческий клуб отказался пересматривать свои финансовые требования.
После возвращения Яремчука в Грецию «Лион» вынужден искать нового центрального нападающего, ведь летом команду также покинул Эндрик.
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