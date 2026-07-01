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  4. Нападающий сборной Украины официально покинул клуб. Отказались платить
Франция
01 июля 2026, 05:32 |
1843
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Нападающий сборной Украины официально покинул клуб. Отказались платить

Яремчук вернулся в расположение «Олимпиакоса»

01 июля 2026, 05:32 |
1843
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Нападающий сборной Украины официально покинул клуб. Отказались платить
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук
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Украинский нападающий Роман Яремчук приступил к подготовке к новому сезону в составе «Олимпиакоса» после завершения аренды во французском «Лионе».

30-летний форвард провёл во Франции вторую половину прошлого сезона, забив четыре гола в Лиге 1. Несмотря на то, что тренерский штаб был доволен его игрой и вкладом в команду, французский клуб отказался активировать опцию выкупа за 5 млн евро.

По информации французских СМИ, «Лион» пытался договориться с «Олимпиакосом» об уменьшении трансферной суммы, однако греческий клуб отказался пересматривать свои финансовые требования.

После возвращения Яремчука в Грецию «Лион» вынужден искать нового центрального нападающего, ведь летом команду также покинул Эндрик.

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Роман Яремчук аренда игрока Лион Олимпиакос Пирей
Дмитрий Олийченко Источник: Olympique et Lyonnais
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