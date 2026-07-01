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Чемпионат мира
01 июля 2026, 10:59 | Обновлено 01 июля 2026, 11:25
265
0

ОФИЦИАЛЬНО. Себастьян Беккасесе покинул сборную Эквадора

Случилось это после вылета от Мексики в 1/16 финала чемпионата мира

01 июля 2026, 10:59 | Обновлено 01 июля 2026, 11:25
265
0
ОФИЦИАЛЬНО. Себастьян Беккасесе покинул сборную Эквадора
Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Беккасесе
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Аргентинский специалист Себастьян Беккасесе покинул пост главного тренер сборной Эквадора. Об этом сообщает пресс-служба Эквадорской федерации футбола.

Случилось это после того, как подопечные 45-летнего коуча уступили Мексике со счетом 0:2 в 1/16 финала чемпионата мира.

«Наш контракт заканчивался с завершением чемпионата мира, а для нас чемпионат мира закончился сегодня. Мы не смогли достичь обещанного, провести лучший чемпионат мира в своей истории. Но мы оставили после себя наследие – очень сплочённую команду», – после матча сказал тренер.

Себастьян Беккасесе работал со сборной Эквадора с лета 2024 года. Он вывел команду на мундиаль со второго места таблицы отбора в Южной Америке.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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