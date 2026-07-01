Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ отдаст полузащитника в аренду. Сделка практически закрыта
Испания
01 июля 2026, 10:32 | Обновлено 01 июля 2026, 10:42
402
0

ПСЖ отдаст полузащитника в аренду. Сделка практически закрыта

Габриэл Москардо продолжит карьеру в составе «Эспаньола»

01 июля 2026, 10:32 | Обновлено 01 июля 2026, 10:42
402
0
ПСЖ отдаст полузащитника в аренду. Сделка практически закрыта
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Москардо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бразильский полузащитник «ПСЖ» Габриэл Москардо близок к тому, чтобы присоединиться к «Эспаньолу». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы близки к согласованию аренды 20-летнего футболиста. Представитель ла лиги покроет зарплату бразильского хавбека.

В прошедшем сезоне Габриэл Москардо защищал цвета «Браги». Он успел провести 39 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 результативным ударом и 1 ассистом.

Ранее сообщалось о том, что «Эспаньол» ведет переговоры с форвардом.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Кравец стал футболистом Зари
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал воспитанника Динамо, игравшего в еврокубках
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия вернула опытного украинца после вылета из УПЛ
Габриэл Москардо трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 Эспаньол ПСЖ Брага Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«У них все впереди». Кравченко спрогнозировал счет матча Англия – Конго
Футбол | 01 июля 2026, 09:12 0
«У них все впереди». Кравченко спрогнозировал счет матча Англия – Конго
«У них все впереди». Кравченко спрогнозировал счет матча Англия – Конго

Бывший полузащитник сборной Украины не видит для англичан больших проблем в этом поединке

Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Бокс | 01 июля 2026, 02:12 35
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Позор. Титул Усика отдадут россиянину

Гассиев будет повышен до статуса чемпиона WBA, сообщил Сиеста

Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Бокс | 01.07.2026, 06:32
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Арда Туран нашел футболиста, который нужен Шахтеру вместо Калюжного
Футбол | 30.06.2026, 10:37
Арда Туран нашел футболиста, который нужен Шахтеру вместо Калюжного
Арда Туран нашел футболиста, который нужен Шахтеру вместо Калюжного
«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
Футбол | 01.07.2026, 07:18
«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
30.06.2026, 09:32 7
Футбол
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
29.06.2026, 08:59 11
Футбол
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
29.06.2026, 22:55
Футбол
Плотницкий признался, что сказал Лосано после поражения Украины от Болгарии
Плотницкий признался, что сказал Лосано после поражения Украины от Болгарии
29.06.2026, 17:33 3
Волейбол
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
29.06.2026, 10:25 13
Футбол
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
01.07.2026, 07:59 17
Футбол
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
30.06.2026, 05:45 9
Бокс
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
29.06.2026, 08:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем