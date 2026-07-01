ПСЖ отдаст полузащитника в аренду. Сделка практически закрыта
Габриэл Москардо продолжит карьеру в составе «Эспаньола»
Бразильский полузащитник «ПСЖ» Габриэл Москардо близок к тому, чтобы присоединиться к «Эспаньолу». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, клубы близки к согласованию аренды 20-летнего футболиста. Представитель ла лиги покроет зарплату бразильского хавбека.
В прошедшем сезоне Габриэл Москардо защищал цвета «Браги». Он успел провести 39 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 результативным ударом и 1 ассистом.
Ранее сообщалось о том, что «Эспаньол» ведет переговоры с форвардом.
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