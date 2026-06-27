Интерес к Цыганкову и Эгиналду. Эспаньол ведет переговоры с форвардом

Испанский нападающий «Хетафе» Борха Майораль привлекает внимание «Эспаньола».

По информации источника, каталонский клуб уе ведет переговоры с 26-летним футболистом. За испанского бомбардира «попугаи» готовы заплатить 7-9 миллионов евро.

В прошедшем сезоне на счету Борхи Майораля 19 матчей н клубном уровне, в которых он успел отличиться 6 результативными ударами и 1 голевой передачей.

Ранее СМИ сообщали о интересе «Эспаньола» к вингеру «Жироны» Виктору Цыганкову и вингеру «Шахтера» Эгиналду.