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Испания
27 июня 2026, 10:44 | Обновлено 27 июня 2026, 10:45
219
0

Интерес к Цыганкову и Эгиналду. Эспаньол ведет переговоры с форвардом

На радары «попугаев» попал Борха Майораль из «Хетафе»

27 июня 2026, 10:44 | Обновлено 27 июня 2026, 10:45
219
0
Интерес к Цыганкову и Эгиналду. Эспаньол ведет переговоры с форвардом
Getty Images/Global Images Ukraine. Борха Майораль
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Испанский нападающий «Хетафе» Борха Майораль привлекает внимание «Эспаньола».

По информации источника, каталонский клуб уе ведет переговоры с 26-летним футболистом. За испанского бомбардира «попугаи» готовы заплатить 7-9 миллионов евро.

В прошедшем сезоне на счету Борхи Майораля 19 матчей н клубном уровне, в которых он успел отличиться 6 результативными ударами и 1 голевой передачей.

Ранее СМИ сообщали о интересе «Эспаньола» к вингеру «Жироны» Виктору Цыганкову и вингеру «Шахтера» Эгиналду.

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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