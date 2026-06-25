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  4. Каталонский клуб нацелился на бразильского футболиста Шахтера
Украина. Премьер лига
25 июня 2026, 12:21 |
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Каталонский клуб нацелился на бразильского футболиста Шахтера

Испанский «Эспаньол» вступил в борьбу з «Фулхэмом» за трансфер 21-летнего Эгиналду

25 июня 2026, 12:21 |
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Каталонский клуб нацелился на бразильского футболиста Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Эгиналду 
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Вингер донецкого «Шахтера» и бывший игрок сборной Бразилии U-20 Эгиналду может сменить клуб во время летнего трансферного окна.

В услугах 21-летнего футболиста заинтересован испанский «Эспаньол», который занял 11-е место в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Испании.

Каталонский клуб вступил в борьбу за трансфер бразильца, который нужен клубам Ла Лиги и английской Премьер-лиги. Одним из главных претендентов считается «Фулхэм».

Эгиналду перебрался в чемпионат Украины в июле 2023 года за 3,5 миллиона евро. В футболке донецкой команды легионер провел 84 матча, забил 19 мячей и отдал 13 ассистов.

Контракт вингера с «горняками» истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет пять миллионов евро.

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Шахтер Донецк Эгиналду Эспаньол трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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