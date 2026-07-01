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Нидерланды
01 июля 2026, 10:38 |
1078
0

Зинченко выступил с заявлением после ухода из Аякса

Александр поблагодарил фанатов и работников клуба

01 июля 2026, 10:38 |
1078
0
Зинченко выступил с заявлением после ухода из Аякса
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко
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Футболист национальной сборной Украины Александр Зинченко попрощался с ФК Аякс после официального ухода из нидерландского гранда.

«Я хотел бы выразить огромную благодарность всем в «Аяксе» за теплый прием и поддержку, которые я получил в течение, к сожалению, коротких двух недель, проведенных в клубе.

От всего сердца желаю всего лучшего всем в клубе и всем, кто связан с ним», – лаконично написал Зинченко на своей странице в Instagram.

Зинченко перебрался в чемпионат Нидерландов по лондонскому «Арсеналу» за 1,5 миллиона евро и подписал контракт до завершения сезона 2025/26.

В амстердамском клубе защитник провел всего два матча, суммарно сыграв 26 минут. Украинец не выходил на поле с 8 февраля из-за травмы и перенесенной операции.

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Александр Зинченко Аякс чемпионат Нидерландов по футболу расторжение контракта
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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