Зинченко выступил с заявлением после ухода из Аякса

Футболист национальной сборной Украины Александр Зинченко попрощался с ФК Аякс после официального ухода из нидерландского гранда.

«Я хотел бы выразить огромную благодарность всем в «Аяксе» за теплый прием и поддержку, которые я получил в течение, к сожалению, коротких двух недель, проведенных в клубе.

От всего сердца желаю всего лучшего всем в клубе и всем, кто связан с ним», – лаконично написал Зинченко на своей странице в Instagram.

Зинченко перебрался в чемпионат Нидерландов по лондонскому «Арсеналу» за 1,5 миллиона евро и подписал контракт до завершения сезона 2025/26.

В амстердамском клубе защитник провел всего два матча, суммарно сыграв 26 минут. Украинец не выходил на поле с 8 февраля из-за травмы и перенесенной операции.