Рамуш стал очередным португальцем в истории Милана. Кто играл раньше?

25-летний нападающий Гонсалу Рамуш стал очередным португальцем в истории Милана.

В этой связи вспомним всех представителей Португалии, которые в разное время играли и забивали за «россонери».

Рекордсменом Милана по количеству сыгранных матчей среди португальцев является Рафаэл Леау (291), он же является лучшим бомбардиром (80).

Португальские футболисты с наибольшим количеством сыгранных матчей за Милан во всех турнирах

291 – Рафаэл Леау

192 – Руй Цена

41 – Андре Силва

33 – Диогу Далот

21 – Жоау Феликс

1 – Футре

Все португальские бомбардиры в истории Милана