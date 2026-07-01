Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рамуш стал очередным португальцем в истории Милана. Кто играл раньше?
Италия
01 июля 2026, 10:21 |
199
0

Рамуш стал очередным португальцем в истории Милана. Кто играл раньше?

Вспомним всех португальских футболистов, которые в разное время играли и забивали за Милан

01 июля 2026, 10:21 |
199
0
Рамуш стал очередным португальцем в истории Милана. Кто играл раньше?
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Рамуш
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

25-летний нападающий Гонсалу Рамуш стал очередным португальцем в истории Милана.

В этой связи вспомним всех представителей Португалии, которые в разное время играли и забивали за «россонери».

Рекордсменом Милана по количеству сыгранных матчей среди португальцев является Рафаэл Леау (291), он же является лучшим бомбардиром (80).

Португальские футболисты с наибольшим количеством сыгранных матчей за Милан во всех турнирах

  • 291 – Рафаэл Леау
  • 192 – Руй Цена
  • 41 – Андре Силва
  • 33 – Диогу Далот
  • 21 – Жоау Феликс
  • 1 – Футре

Все португальские бомбардиры в истории Милана

  • 80 – Рафаэл Леау
  • 11 – Руй Цена
  • 10 – Андре Силва
  • 3 – Жоау Феликс
  • 2 – Диогу Далот
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия вернула опытного украинца после вылета из УПЛ
ПСЖ отдаст полузащитника в аренду. Сделка практически закрыта
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал опытного украинского защитника
чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы Серии A Гонсалу Рамуш Милан Рафаэл Леау
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Футбол | 01 июля 2026, 07:59 17
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину

Киевляне больше не сотрудничают с Money24/7

Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Футбол | 01 июля 2026, 08:49 15
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины

Тренер «Кулес» хочет видеть Цыганкова в каталонском клубе

Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
Теннис | 30.06.2026, 20:23
Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
Футбол | 01.07.2026, 09:22
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
«У них все впереди». Кравченко спрогнозировал счет матча Англия – Конго
Футбол | 01.07.2026, 09:12
«У них все впереди». Кравченко спрогнозировал счет матча Англия – Конго
«У них все впереди». Кравченко спрогнозировал счет матча Англия – Конго
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
30.06.2026, 03:22 2
Футбол
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
30.06.2026, 07:32 2
Футбол
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
29.06.2026, 10:10 24
Футбол
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
30.06.2026, 07:35 8
Бокс
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
29.06.2026, 09:55 8
Бокс
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
30.06.2026, 09:32 7
Футбол
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
29.06.2026, 10:25 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем