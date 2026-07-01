Италия01 июля 2026, 10:21 |
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Рамуш стал очередным португальцем в истории Милана. Кто играл раньше?
Вспомним всех португальских футболистов, которые в разное время играли и забивали за Милан
01 июля 2026, 10:21 |
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25-летний нападающий Гонсалу Рамуш стал очередным португальцем в истории Милана.
В этой связи вспомним всех представителей Португалии, которые в разное время играли и забивали за «россонери».
Рекордсменом Милана по количеству сыгранных матчей среди португальцев является Рафаэл Леау (291), он же является лучшим бомбардиром (80).
Португальские футболисты с наибольшим количеством сыгранных матчей за Милан во всех турнирах
- 291 – Рафаэл Леау
- 192 – Руй Цена
- 41 – Андре Силва
- 33 – Диогу Далот
- 21 – Жоау Феликс
- 1 – Футре
Все португальские бомбардиры в истории Милана
- 80 – Рафаэл Леау
- 11 – Руй Цена
- 10 – Андре Силва
- 3 – Жоау Феликс
- 2 – Диогу Далот
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