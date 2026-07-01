Грэм ПОТТЕР: «Даже идеальная Швеция не обыграла бы эту Францию»

Сборная Швеции в плей-офф ЧМ-2026 проиграла Франции со счетом 0:3, а наставник Грэм Поттер признал, что у его команды шансов не было.

«Против такой Франции ты должен сыграть идеально. И я думаю, что даже при идеальной игре этого бы не хватило для успеха. Нужно быть очень честными, потому что соперник находится на невероятном уровне».

«Надеюсь, хорошие вещи ждут сборную Швеции в будущем», – сказал Поттер.

В следующем раунде Франция сыграет против Парагвая.