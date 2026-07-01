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Чемпионат мира
01 июля 2026, 15:59 | Обновлено 01 июля 2026, 16:05
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Грэм ПОТТЕР: «Даже идеальная Швеция не обыграла бы эту Францию»

Швеция проиграла Франции

01 июля 2026, 15:59 | Обновлено 01 июля 2026, 16:05
128
1 Comments
Грэм ПОТТЕР: «Даже идеальная Швеция не обыграла бы эту Францию»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Швеции в плей-офф ЧМ-2026 проиграла Франции со счетом 0:3, а наставник Грэм Поттер признал, что у его команды шансов не было.

«Против такой Франции ты должен сыграть идеально. И я думаю, что даже при идеальной игре этого бы не хватило для успеха. Нужно быть очень честными, потому что соперник находится на невероятном уровне».

«Надеюсь, хорошие вещи ждут сборную Швеции в будущем», – сказал Поттер.

В следующем раунде Франция сыграет против Парагвая.

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Грэм Поттер сборная Швеции по футболу сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Источник
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Комментарии 1
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Ідеальної Швеції нема з 1994 року. Зараз, з таким позорним захистом, добре що 7-0 не програли. 
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