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  4. На Пономаренко претендуют два участника ЛЧ. Динамо получило предложение
Украина. Премьер лига
13 июля 2026, 07:32 |
1090
0

На Пономаренко претендуют два участника ЛЧ. Динамо получило предложение

На украинца претендуют «Порту» и «Боруссия» Д

13 июля 2026, 07:32 |
1090
0
На Пономаренко претендуют два участника ЛЧ. Динамо получило предложение
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Португальский «Порту» заинтересован в трансфере 20-летнего нападающего киевского «Динамо» и сборной Украины Матвея Пономаренко.

По информации источника, португальский клуб уже включился в борьбу за перспективного нападающего, который привлек внимание ряда европейских команд благодаря результативной игре в прошлом сезоне.

Среди претендентов на украинца также остается дортмундская «Боруссия». Немецкий клуб якобы готов предложить за футболиста 20 миллионов евро.

Впрочем, руководство «Динамо» не намерено дешево расставаться со своим талантом и оценивает трансфер нападающего в 25–30 миллионов евро. В настоящее время переговоры о возможном переходе продолжаются.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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