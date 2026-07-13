На Пономаренко претендуют два участника ЛЧ. Динамо получило предложение
На украинца претендуют «Порту» и «Боруссия» Д
Португальский «Порту» заинтересован в трансфере 20-летнего нападающего киевского «Динамо» и сборной Украины Матвея Пономаренко.
По информации источника, португальский клуб уже включился в борьбу за перспективного нападающего, который привлек внимание ряда европейских команд благодаря результативной игре в прошлом сезоне.
Среди претендентов на украинца также остается дортмундская «Боруссия». Немецкий клуб якобы готов предложить за футболиста 20 миллионов евро.
Впрочем, руководство «Динамо» не намерено дешево расставаться со своим талантом и оценивает трансфер нападающего в 25–30 миллионов евро. В настоящее время переговоры о возможном переходе продолжаются.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жан Беленюк – о возвращении боксера на ринг
Стало известно, какую сделку рассматривают «красные»