На Пономаренко претендуют два участника ЛЧ. Динамо получило предложение

Португальский «Порту» заинтересован в трансфере 20-летнего нападающего киевского «Динамо» и сборной Украины Матвея Пономаренко.

По информации источника, португальский клуб уже включился в борьбу за перспективного нападающего, который привлек внимание ряда европейских команд благодаря результативной игре в прошлом сезоне.

Среди претендентов на украинца также остается дортмундская «Боруссия». Немецкий клуб якобы готов предложить за футболиста 20 миллионов евро.

Впрочем, руководство «Динамо» не намерено дешево расставаться со своим талантом и оценивает трансфер нападающего в 25–30 миллионов евро. В настоящее время переговоры о возможном переходе продолжаются.