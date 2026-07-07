Самого дорогого футболиста Динамо ждут во Франции. Топ-трансфер

Французский «Страсбург» продолжает активно отслеживать рынок молодых нападающих. Одним из игроков, привлекших внимание клуба, стал форвард «Динамо» (Киев) Матвей Пономаренко.

По информации источника, представители эльзасского клуба входят в число команд, наблюдающих за прогрессом украинского нападающего.

В «Страсбурге» традиционно делают ставку на молодых и перспективных футболистов, поэтому Пономаренко рассматривается как потенциальное усиление атакующей линии.

В прошлом сезоне Пономаренко забил 13 голов в 15 матчах чемпионата Украины. Трансферная стоимость Пономаренко оценивается в 12 миллионов евро, и он является самым дорогим игроком «Динамо» по версии Transfermarkt.