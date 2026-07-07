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Франция
07 июля 2026, 08:01 | Обновлено 07 июля 2026, 08:17
6192
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Самого дорогого футболиста Динамо ждут во Франции. Топ-трансфер

Пономаренко заинтересовал «Страсбург»

07 июля 2026, 08:01 | Обновлено 07 июля 2026, 08:17
6192
5 Comments
Самого дорогого футболиста Динамо ждут во Франции. Топ-трансфер
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Французский «Страсбург» продолжает активно отслеживать рынок молодых нападающих. Одним из игроков, привлекших внимание клуба, стал форвард «Динамо» (Киев) Матвей Пономаренко.

По информации источника, представители эльзасского клуба входят в число команд, наблюдающих за прогрессом украинского нападающего.

В «Страсбурге» традиционно делают ставку на молодых и перспективных футболистов, поэтому Пономаренко рассматривается как потенциальное усиление атакующей линии.

В прошлом сезоне Пономаренко забил 13 голов в 15 матчах чемпионата Украины. Трансферная стоимость Пономаренко оценивается в 12 миллионов евро, и он является самым дорогим игроком «Динамо» по версии Transfermarkt.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Самого дорогого журналиста спорт уа олийченко ждет ежегодная премия "Лжец года"
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+3
Рішення - не ухвалене, розходимось.
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+1
Моніторити, це не означає цікавитись і вступити у переговори. Таким займаються всі клуби і моніторять сотні гравців. Але для Олійченка це привід видати чергову порцію лайна
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0
Страсбург - це напевно прихований Челсі
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0
Э Дима-джян, какой такой Трахсбург Ара, толка Трахбзонспор слюшяй, никаких утэтих туда сюда☝️
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0
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