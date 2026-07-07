Самого дорогого футболиста Динамо ждут во Франции. Топ-трансфер
Пономаренко заинтересовал «Страсбург»
Французский «Страсбург» продолжает активно отслеживать рынок молодых нападающих. Одним из игроков, привлекших внимание клуба, стал форвард «Динамо» (Киев) Матвей Пономаренко.
По информации источника, представители эльзасского клуба входят в число команд, наблюдающих за прогрессом украинского нападающего.
В «Страсбурге» традиционно делают ставку на молодых и перспективных футболистов, поэтому Пономаренко рассматривается как потенциальное усиление атакующей линии.
В прошлом сезоне Пономаренко забил 13 голов в 15 матчах чемпионата Украины. Трансферная стоимость Пономаренко оценивается в 12 миллионов евро, и он является самым дорогим игроком «Динамо» по версии Transfermarkt.
Nouveau nom dans le viseur du Racing ? Strasbourg ferait partie des clubs intéressés par Matviy Ponomarenko, jeune buteur ukrainien du Dynamo Kyiv ! #LiveRCS #RCSA https://t.co/8hOxZBlEYX— DIRECT RACING (@Direct__Racing) July 6, 2026
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