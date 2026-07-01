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Чемпионат мира
01 июля 2026, 07:45 | Обновлено 01 июля 2026, 08:25
2022
0

Сетка ЧМ-2026. Определены три пары 1/8 финала. Мексику ждет Англия?

В ночь на 1 июля в следующую стадию плей-офф вышли Норвегия, Франция и Мексика

01 июля 2026, 07:45 | Обновлено 01 июля 2026, 08:25
2022
0
Сетка ЧМ-2026. Определены три пары 1/8 финала. Мексику ждет Англия?
Getty Images/Global Images Ukraine
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На чемпионате мира 2026 определены три пары 1/8 финала: Парагвай – Франция, Канада – Марокко, Бразилия – Норвегия.

Вечером 30 июня и в ночь на 1 июня состоялось три поединка 1/16 финала, по итогам которых дальше прошли сборные Норвегии, Франции и Мексики.

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Норвегия минимально переиграла Кот-д'Ивуар со счетом 2:1 благодаря голам Антонио Нусы и Эрлинга Холанда. Следующий соперник норвежцев – команда Бразилии – днем ранее справилась с Японией (2:1).

Франция уверенно разобралась со Швецией – 3:0. Дубль оформил Килиан Мбаппе, еще один мяч забил Брэдли Баркола. Парагвай, с которым французы поборются в 1/8 финала, на старте плей-офф сенсационно выбил Германию (1:1, пен. 4:3).

Мексика выиграла у команды Эквадора – 2:0. Дважды мексиканцы поразили ворота соперников в первом тайме – отличились Хулиан Киньонес и Рауль Хименес. Мексика ожидает оппонента в следующем раунде – либо Англия, либо ДР Конго.

Канада и Марокко сформировали первую пару 1/8 финала после побед над ЮАР (1:0) и Нидерландами (1:1, пен. 3:2) соответственно.

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 30 июня – 1 июля

Кот-д'Ивуар – Норвегия – 1:2

Голы: Диалло, 74 – Нуса, 39, Холанд, 86

Франция – Швеция – 3:0

Голы: Мбаппе, 45, 74, Баркола, 53

Мексика – Эквадор – 2:0

Голы: Киньонес, 22, Рауль Хименес, 31

Удаление: Инкапье, 90+5 (Эквадор)

Сетка плей-офф ЧМ-2026

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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