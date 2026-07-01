МБАППЕ – о победе Франции над Швецией: «Мы идем за победой на ЧМ»

Форвард национальной сборной Франции Килиан Мбаппе поделился эмоциями после победы своей команды над Швецией (3:0) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

«Я отдаю себе отчет, ради чего я играю, где нахожусь и что должен делать. Команда понимает, что она должна делать здесь. Началось новое соревнование. Сегодня мы играли хорошо, несмотря на тяжелое начало. Мы включились в игру, у нас были моменты, которые мы могли реализовать.

Дань уважения Дидье Дешаму? Это заложено в ДНК нашей команды. Мы участвуем в этом все вместе. Тренер переживает трудные времена, которые, к сожалению, отражаются на всех. Это очень тяжело. Мы ни в коем случае не бросим его одного. Мы будем его поддерживать.

Я сосредоточен на атмосфере в раздевалке. Парагвай показал, что к ним нужно относиться серьезно, они обыграли Германию. Мы идем за победой», – сказал Мбаппе.

В 1/8 финала Мундиаля национальная сборная Франции сыграет против Парагвая. Матч Парагвай – Франция запланирована на воскресенье, 5 июля. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по киевскому времени.