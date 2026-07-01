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  4. Хименес снова забил. Осталось 5 голов до повторения рекорда Чичарито
Чемпионат мира
01 июля 2026, 06:07 | Обновлено 01 июля 2026, 06:18
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Хименес снова забил. Осталось 5 голов до повторения рекорда Чичарито

Вспоминаем топ-10 игроков с наибольшим количеством забитых мячей в составе Мексики

01 июля 2026, 06:07 | Обновлено 01 июля 2026, 06:18
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Хименес снова забил. Осталось 5 голов до повторения рекорда Чичарито
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Хименес
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Нападающий сборной Мексики Рауль Хименес, забивший гол в ворота сборной Эквадора в матче 1/16 финала ЧМ-2026, опередил Хареда Борхетти (46) по количеству забитых мячей в составе национальной команды.

В активе Хименеса теперь 47 голов за мексиканскую сборную, что является вторым лучшим результатом в истории Мексики.

Лишь один игрок в истории забил за мексиканцев больше – Хавьер Эрнандес (52).

Лучшие бомбардиры в истории сборной Мексики:

  • 52 – Хавьер Эрнандес
  • 47 – Рауль Хименес
  • 46 – Харед Борхетти
  • 39 – Куаутемок Бланко
  • 35 – Луис Эрнандес
  • 32 – Карлос Эрмосильо
  • 30 – Загиньо
  • 28 – Луис Гарсия
  • 28 – Андрес Гуардадо
  • 25 – Орибе Перальта
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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