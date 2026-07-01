Чемпионат мира01 июля 2026, 06:07 | Обновлено 01 июля 2026, 06:18
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Хименес снова забил. Осталось 5 голов до повторения рекорда Чичарито
Вспоминаем топ-10 игроков с наибольшим количеством забитых мячей в составе Мексики
01 июля 2026, 06:07 | Обновлено 01 июля 2026, 06:18
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Нападающий сборной Мексики Рауль Хименес, забивший гол в ворота сборной Эквадора в матче 1/16 финала ЧМ-2026, опередил Хареда Борхетти (46) по количеству забитых мячей в составе национальной команды.
В активе Хименеса теперь 47 голов за мексиканскую сборную, что является вторым лучшим результатом в истории Мексики.
Лишь один игрок в истории забил за мексиканцев больше – Хавьер Эрнандес (52).
Лучшие бомбардиры в истории сборной Мексики:
- 52 – Хавьер Эрнандес
- 47 – Рауль Хименес
- 46 – Харед Борхетти
- 39 – Куаутемок Бланко
- 35 – Луис Эрнандес
- 32 – Карлос Эрмосильо
- 30 – Загиньо
- 28 – Луис Гарсия
- 28 – Андрес Гуардадо
- 25 – Орибе Перальта
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