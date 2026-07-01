Хименес снова забил. Осталось 5 голов до повторения рекорда Чичарито

Нападающий сборной Мексики Рауль Хименес, забивший гол в ворота сборной Эквадора в матче 1/16 финала ЧМ-2026, опередил Хареда Борхетти (46) по количеству забитых мячей в составе национальной команды.

В активе Хименеса теперь 47 голов за мексиканскую сборную, что является вторым лучшим результатом в истории Мексики.

Лишь один игрок в истории забил за мексиканцев больше – Хавьер Эрнандес (52).

Лучшие бомбардиры в истории сборной Мексики: