ВИДЕО. Рауль Хименес забил второй мяч на ЧМ, поразив ворота Эквадора
Мексика сделала весомый шаг к 1/8 финала
35-летний форвард сборной Мексики Рауль Хименес забил второй мяч в матче с Эквадором, который проходит в 1/16 финала ЧМ-2026.
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Опытный игрок воспользовался моментом на 31-й минуте и увеличил преимущество мексиканцев – 2:0.
Автором ассиста стал Хулиан Киньонес, который всего пару минут назад отличился голом.
Рауль забил свой лишь второй мяч на чемпионатах мира, хотя он принимает участие в мундиалях с 2014 года.
ВИДЕО. Рауль Хименес забил второй мяч на ЧМ, поразив ворота Эквадора
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