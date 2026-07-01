35-летний форвард сборной Мексики Рауль Хименес забил второй мяч в матче с Эквадором, который проходит в 1/16 финала ЧМ-2026.

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Опытный игрок воспользовался моментом на 31-й минуте и увеличил преимущество мексиканцев – 2:0.

Автором ассиста стал Хулиан Киньонес, который всего пару минут назад отличился голом.

Рауль забил свой лишь второй мяч на чемпионатах мира, хотя он принимает участие в мундиалях с 2014 года.

ВИДЕО. Рауль Хименес забил второй мяч на ЧМ, поразив ворота Эквадора

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine