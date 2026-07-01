Сборная Мексики уже на 22-й минуте открыла счёт в матче 1/16 финала против Эквадора на ЧМ-2026.

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Яркий удар нанес Хулиан Киньонес, который точно пробил в девятку ворот из-за пределов штрафной площади.

Гол Хулиана немного остудил пыл эквадорцев, ведь до этого борьба за каждый мяч была чрезвычайно жесткой.

Киньонес в своем четвертом матче на мундиале забил уже третий гол.

ВИДЕО. Снял паутину. Мексика вышла вперед против Эквадора: эффектный удар

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine