ВИДЕО. Снял паутину. Мексика вышла вперед против Эквадора: эффектный удар
Хулиан Киньонес стал автором первого гола в матче
Сборная Мексики уже на 22-й минуте открыла счёт в матче 1/16 финала против Эквадора на ЧМ-2026.
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Яркий удар нанес Хулиан Киньонес, который точно пробил в девятку ворот из-за пределов штрафной площади.
Гол Хулиана немного остудил пыл эквадорцев, ведь до этого борьба за каждый мяч была чрезвычайно жесткой.
Киньонес в своем четвертом матче на мундиале забил уже третий гол.
ВИДЕО. Снял паутину. Мексика вышла вперед против Эквадора: эффектный удар
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