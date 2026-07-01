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Чемпионат мира
01 июля 2026, 04:46 |
372
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Франция установила новый рекорд результативности на чемпионатах мира

Трехцветные стали первыми в истории турнира, забившими 3 и более голов в 5 матчах подряд

01 июля 2026, 04:46 |
372
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Франция установила новый рекорд результативности на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Франции после победы над командой Швеции в 1/16 финала ЧМ-2026 со счетом 3:0 установила новый рекорд чемпионатов мира.

Французы стали первыми в истории мировых первенств, кому удалось забить 3+ гола в пяти матчах турнира подряд.

Напомним, что эта серия сборной Франции началась еще в финале ЧМ-2022 против сборной Аргентины.

Серия матчей сборной Франции с 3+ голами на чемпионатах мира (5):

  • 2026: Швеция – 3:0
  • 2026: Норвегия – 4:1
  • 2026: Ирак – 3:0
  • 2026: Сенегал – 3:1
  • 2022: Аргентина – 3:3
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Андрей Витренко Источник: Squawka
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Можно придумывать разные рекорды. Например, общая длина шнурков в трех матчах подряд
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