Франция установила новый рекорд результативности на чемпионатах мира
Трехцветные стали первыми в истории турнира, забившими 3 и более голов в 5 матчах подряд
Сборная Франции после победы над командой Швеции в 1/16 финала ЧМ-2026 со счетом 3:0 установила новый рекорд чемпионатов мира.
Французы стали первыми в истории мировых первенств, кому удалось забить 3+ гола в пяти матчах турнира подряд.
Напомним, что эта серия сборной Франции началась еще в финале ЧМ-2022 против сборной Аргентины.
Серия матчей сборной Франции с 3+ голами на чемпионатах мира (5):
- 2026: Швеция – 3:0
- 2026: Норвегия – 4:1
- 2026: Ирак – 3:0
- 2026: Сенегал – 3:1
- 2022: Аргентина – 3:3
France have become the first side in World Cup history to score three or more goals in five consecutive matches.— Squawka (@Squawka) June 30, 2026
⚽⚽⚽ vs. Argentina
⚽⚽⚽ vs. Senegal
⚽⚽⚽ vs. Iraq
⚽⚽⚽⚽️ vs. Norway
⚽⚽⚽ vs. Sweden
Les Bleus making history. 🇫🇷 https://t.co/qR9pzUptIv
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