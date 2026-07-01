Чемпионат мира01 июля 2026, 04:04 | Обновлено 01 июля 2026, 04:51
1892
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Молния и гроза. Стало известно, когда возобновится матч Мексика – Эквадор
Организаторы назначили новое время старта
01 июля 2026, 04:04 | Обновлено 01 июля 2026, 04:51
1892
0
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Сборные Мексики и Эквадора начнут поединок 1/16 финала на чемпионате мира 2026 года на час позже: обновление времени начала – 05:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Организаторы отложили старт игры на арене «Estadio Banorte» в Мехико из-за сильного ливня в городе.
Первоначально матч сдвинули на 15 минут, но в планы вмешалась погода: молния ударила рядом со стадионом.
Согласно правилам безопасности ФИФА, матч не начнется, пока не улучшится погода над ареной
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