Молния и гроза. Стало известно, когда возобновится матч Мексика – Эквадор

Сборные Мексики и Эквадора начнут поединок 1/16 финала на чемпионате мира 2026 года на час позже: обновление времени начала – 05:00.

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Организаторы отложили старт игры на арене «Estadio Banorte» в Мехико из-за сильного ливня в городе.

Первоначально матч сдвинули на 15 минут, но в планы вмешалась погода: молния ударила рядом со стадионом.

Согласно правилам безопасности ФИФА, матч не начнется, пока не улучшится погода над ареной