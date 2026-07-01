Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Молния и гроза. Стало известно, когда возобновится матч Мексика – Эквадор
Чемпионат мира
01 июля 2026, 04:04 | Обновлено 01 июля 2026, 04:51
1892
0

Молния и гроза. Стало известно, когда возобновится матч Мексика – Эквадор

Организаторы назначили новое время старта

01 июля 2026, 04:04 | Обновлено 01 июля 2026, 04:51
1892
0
Молния и гроза. Стало известно, когда возобновится матч Мексика – Эквадор
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборные Мексики и Эквадора начнут поединок 1/16 финала на чемпионате мира 2026 года на час позже: обновление времени начала – 05:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Организаторы отложили старт игры на арене «Estadio Banorte» в Мехико из-за сильного ливня в городе.

Первоначально матч сдвинули на 15 минут, но в планы вмешалась погода: молния ударила рядом со стадионом.

Согласно правилам безопасности ФИФА, матч не начнется, пока не улучшится погода над ареной

По теме:
Декереш прошелся критикой по судье после разгрома: «Вообще не свистят»
Мексика – Эквадор. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Мексика – Эквадор. Текстовая трансляция. LIVE
сборная Мексики по футболу погода (дождь, снег и другое) сборная Эквадора по футболу перенос матчей ЧМ-2026 по футболу
Андрей Витренко Источник: AS
Оцените материал
(43)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Футбол | 30 июня 2026, 20:32 11
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину

Киевляне больше не сотрудничают с Money24/7

Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Футбол | 30 июня 2026, 09:32 7
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон

Роман вернётся в «Олимпиакос» и покинет «Лион»

Драма в лотерее. Марокко шокировало Нидерланды
Футбол | 30.06.2026, 06:55
Драма в лотерее. Марокко шокировало Нидерланды
Драма в лотерее. Марокко шокировало Нидерланды
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Бокс | 30.06.2026, 05:45
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Шахтер отправит в Киев украинского футболиста для продолжения карьеры
Футбол | 01.07.2026, 02:32
Шахтер отправит в Киев украинского футболиста для продолжения карьеры
Шахтер отправит в Киев украинского футболиста для продолжения карьеры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
29.06.2026, 07:58 13
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
30.06.2026, 07:10 1
Футбол
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
30.06.2026, 07:57 2
Футбол
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
29.06.2026, 04:32 2
Бокс
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
29.06.2026, 08:20
Бокс
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
29.06.2026, 08:59 10
Футбол
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
29.06.2026, 00:15 1
Футбол
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
29.06.2026, 22:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем