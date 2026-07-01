Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Старт матча 1/16 финала ЧМ-2026 отложен: что случилось?
Чемпионат мира
01 июля 2026, 03:52 | Обновлено 01 июля 2026, 03:57
636
0

Старт матча 1/16 финала ЧМ-2026 отложен: что случилось?

Мексика и Эквадор не могут начать поединок в городе Мехико

01 июля 2026, 03:52 | Обновлено 01 июля 2026, 03:57
636
0
Старт матча 1/16 финала ЧМ-2026 отложен: что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Поединок между сборными Мексики и Эквадора в 1/16 финала чемпионата мира-2026 не начнется вовремя.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На арене «Estadio Banorte» в Мехико идет сильный ливень, поэтому старт матча пришлось отложить.

Задержка составит около 15 минут, однако в случае ухудшения погоды это время может увеличиться.

На данный момент ожидается, что футболисты выйдут на поле в 04:15, впрочем, темные тучи над ареной не добавляют оптимизма.

ФОТО. Погода на арене «Estadio Banorte» в Мехико

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Моложе был только Пеле. Игрок сборной Мексики вошел в историю ЧМ
Декереш прошелся критикой по судье после разгрома: «Вообще не свистят»
Мексика – Эквадор. Видео голов и обзор матча (обновляется)
сборная Мексики по футболу сборная Эквадора по футболу ЧМ-2026 по футболу перенос матчей погода (дождь, снег и другое)
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
Бокс | 30 июня 2026, 07:35 8
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры

Украинец может провести поединок против Джона Джонса

ФОТО. Рекордсмен. Стал известен лучший игрок матча Франция – Швеция
Футбол | 01 июля 2026, 02:42 0
ФОТО. Рекордсмен. Стал известен лучший игрок матча Франция – Швеция
ФОТО. Рекордсмен. Стал известен лучший игрок матча Франция – Швеция

Килиан Мбаппе ожидающе забрал индивидуальный трофей

Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
Теннис | 30.06.2026, 20:23
Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Футбол | 30.06.2026, 07:32
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Футбол | 30.06.2026, 09:32
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
30.06.2026, 07:57 2
Футбол
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
29.06.2026, 10:10 24
Футбол
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
30.06.2026, 05:45 9
Бокс
Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за своего соотечественника
Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за своего соотечественника
29.06.2026, 06:02 3
Футбол
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
29.06.2026, 08:20
Бокс
Плотницкий признался, что сказал Лосано после поражения Украины от Болгарии
Плотницкий признался, что сказал Лосано после поражения Украины от Болгарии
29.06.2026, 17:33 3
Волейбол
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
29.06.2026, 07:06 9
Бокс
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
29.06.2026, 06:32 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем