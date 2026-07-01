Старт матча 1/16 финала ЧМ-2026 отложен: что случилось?
Мексика и Эквадор не могут начать поединок в городе Мехико
Поединок между сборными Мексики и Эквадора в 1/16 финала чемпионата мира-2026 не начнется вовремя.
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На арене «Estadio Banorte» в Мехико идет сильный ливень, поэтому старт матча пришлось отложить.
Задержка составит около 15 минут, однако в случае ухудшения погоды это время может увеличиться.
На данный момент ожидается, что футболисты выйдут на поле в 04:15, впрочем, темные тучи над ареной не добавляют оптимизма.
ФОТО. Погода на арене «Estadio Banorte» в Мехико
⚠️ Debido a las condiciones climatológicas, el inicio del partido entre la Selección Nacional de México y Ecuador se retrasa.— Selección Nacional (@miseleccionmx) July 1, 2026
Mantente atento a @FIFAWorldCup y nuestros canales oficiales para conocer cualquier actualización. 🚨 pic.twitter.com/xXqQKxbsNb
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