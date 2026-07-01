ВИДЕО. Мбаппе – дубль! Килиан снова забил шведам: это его 18-й гол на ЧМ

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стал автором дубля в матче 1/16 финала против Швеции на ЧМ-2026.

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Килиан на 74-й минуте поразил ворота шведов, доведя счет до разгрома – 3:0.

Для звездного француза это 18-й гол на чемпионатах мира: впереди Килиана только Лионель Месси (19).

Второй гол Мбаппе стал возможным благодаря Майклу Олисе, который оформил вторую результативную передачу в матче.

ВИДЕО. Мбаппе – дубль! Килиан снова забил шведам: это его 18 гол на ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine