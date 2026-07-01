Битва на 4 часа. Вавринка провел последний матч на Уимблдоне

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка (ATP 109) последний раз выступил на Уимблдонском турнире.

Вавринка проиграл итальянцу Маттео Берреттини ( ATP 51) на четырех тай-брейках за 4 часа и 16 минут – 7:6 (9:7), 6:7 (16:18), 6:7 (7:9), 6:7 (5:7).

Счет очных встреч теннисистов – 1:1.

Швейцарец получил wild card от организаторов соревнований. Травяной мейджор – единственный турнир Grand Slam, на котором Вавринке не удалось завоевать трофей. Швейцарец является трехкратным победителем турниров Grand Slam. Он становился чемпионом Aus Open в 2014 году, Ролан Гаррос – в 2015, и US Open – в 2016 году.

Стэн завершит карьеру по итогам 2026 года. Прощальный матч Вавринки под названием «One Last Backhand» состоится 19 декабря в Женеве . На этом мероприятии примут участие легенды тенниса: Роджер Федерер , Энди Маррей и Гаэль Монфис .

После поединка у Стэна спросили, возможно ему стоит пересмотреть свое решение по поводу завершения карьеры, на что он ответил:

«Я не хочу завершать карьеру, но пришло время это сделать. Одна из причин, почему я играл так долго, заключалась в том, чтобы наслаждаться такими моментами, как сегодня вечером. Я так благодарен за эту возможность. Получить wild card и иметь шанс сыграть в последний раз на Уимблдоне. Это такой особый турнир. В детстве я всегда мечтал однажды быть здесь. Никогда не легко прощаться с чем-нибудь, что ты так любишь. Я не мог даже представить лучшее прощание».

Во втором круге Берретини сыграет с Артуром Фисом.

Уимблдон 2026. Трава, 1/64 финала

Стэн Вавринка [WC] – Маттео Берреттини – 7:6 (9:7), 6:7 (16:18), 6:7 (7:9), 6:7 (5:7)

ВИДЕО. Речь Стэна Вавринки посля последнего матча на Уимблдоне

Фотогалерея матча