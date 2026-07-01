Битва на 4 часа. Вавринка провел последний матч на Уимблдоне
Стэн покинул травяной мейджор, проиграв Маттео Берреттини в четырех сетах
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка (ATP 109) последний раз выступил на Уимблдонском турнире.
Вавринка проиграл итальянцу Маттео Берреттини ( ATP 51) на четырех тай-брейках за 4 часа и 16 минут – 7:6 (9:7), 6:7 (16:18), 6:7 (7:9), 6:7 (5:7).
Счет очных встреч теннисистов – 1:1.
Швейцарец получил wild card от организаторов соревнований. Травяной мейджор – единственный турнир Grand Slam, на котором Вавринке не удалось завоевать трофей. Швейцарец является трехкратным победителем турниров Grand Slam. Он становился чемпионом Aus Open в 2014 году, Ролан Гаррос – в 2015, и US Open – в 2016 году.
Стэн завершит карьеру по итогам 2026 года. Прощальный матч Вавринки под названием «One Last Backhand» состоится 19 декабря в Женеве. На этом мероприятии примут участие легенды тенниса: Роджер Федерер, Энди Маррей и Гаэль Монфис.
После поединка у Стэна спросили, возможно ему стоит пересмотреть свое решение по поводу завершения карьеры, на что он ответил:
«Я не хочу завершать карьеру, но пришло время это сделать. Одна из причин, почему я играл так долго, заключалась в том, чтобы наслаждаться такими моментами, как сегодня вечером. Я так благодарен за эту возможность. Получить wild card и иметь шанс сыграть в последний раз на Уимблдоне. Это такой особый турнир. В детстве я всегда мечтал однажды быть здесь. Никогда не легко прощаться с чем-нибудь, что ты так любишь. Я не мог даже представить лучшее прощание».
Во втором круге Берретини сыграет с Артуром Фисом.
Уимблдон 2026. Трава, 1/64 финала
Стэн Вавринка [WC] – Маттео Берреттини – 7:6 (9:7), 6:7 (16:18), 6:7 (7:9), 6:7 (5:7)
ВИДЕО. Речь Стэна Вавринки посля последнего матча на Уимблдоне
Фотогалерея матча
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