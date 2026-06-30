Тренер сборной Норвегии: «Играли с настоящими монстрами в физическом плане»

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен оценил игру с Кот-д`Ивуаром (2:1) на стадии 1/16 финала чемпионата мира.

«Это такое страдание, которое, вероятно, нигде больше не испытаешь, чувство, которое просто невозможно получить ни в одном другом матче. Мы играли против фантастической команды, в составе которой есть настоящие монстры в физическом плане, которые временами превосходили нас в единоборствах», – заявил норвежский тренер.

«Матч шел то в одну, то в другую сторону, казалось, что всё может сложиться по-разному. Думаю, у нас было на один-два шанса больше, чем у соперника, так что в целом это была заслуженная победа. Но мне жаль тренера ивуарийцев – разница была минимальной. Трудно выразить словами, что это значит», – добавил Сольбаккен.