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  4. Тренер сборной Норвегии: «Играли с настоящими монстрами в физическом плане»
Чемпионат мира
30 июня 2026, 23:57 |
413
0

Тренер сборной Норвегии: «Играли с настоящими монстрами в физическом плане»

Столе Сольбаккен считает, что перевес сборной Норвегии над ивуарийцами был минимальным

30 июня 2026, 23:57 |
413
0
Тренер сборной Норвегии: «Играли с настоящими монстрами в физическом плане»
Getty Images/Global Images Ukraine. Столе Сольбаккен
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Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен оценил игру с Кот-д`Ивуаром (2:1) на стадии 1/16 финала чемпионата мира.

«Это такое страдание, которое, вероятно, нигде больше не испытаешь, чувство, которое просто невозможно получить ни в одном другом матче. Мы играли против фантастической команды, в составе которой есть настоящие монстры в физическом плане, которые временами превосходили нас в единоборствах», – заявил норвежский тренер.

«Матч шел то в одну, то в другую сторону, казалось, что всё может сложиться по-разному. Думаю, у нас было на один-два шанса больше, чем у соперника, так что в целом это была заслуженная победа. Но мне жаль тренера ивуарийцев – разница была минимальной. Трудно выразить словами, что это значит», – добавил Сольбаккен.

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Столе Сольбаккен сборная Норвегии по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: ФИФА
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