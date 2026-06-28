Эрлинг ХОЛАНД: «Не думаю, что мы могли бы обыграть Францию»

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен был раскритикован на родине за решение выставить резервистов на матч с Францией, в котором определялась судьба первого места в группе. Наставник ответил на выпады словами о том, что важнее удачно пройти по турнирной дистанции, чем бороться с Францией за победу в одном матче.

«Я говорил заранее, что мне все равно, и это остается правдой», – поддержал тренера звездный форвард Эрлинг Холанд. «Франция в любом случае была лучшей командой. Даже с нашим сильнейшим составом, я не думаю, что мы бы ее обыграли», – честно признался нападающий «Манчестер Сити».

Норвежцы с шестью очками стали вторыми в своей отборочной группе. До 1:4 с Францией были победы – 4:1 с Ираком и 3:1 с Сенегалом.