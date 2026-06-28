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  4. Эрлинг ХОЛАНД: «Не думаю, что мы могли бы обыграть Францию»
Чемпионат мира
28 июня 2026, 00:31 |
157
0

Эрлинг ХОЛАНД: «Не думаю, что мы могли бы обыграть Францию»

Эрлинг Холанд защитил тренера сборной Норвегии от критики

28 июня 2026, 00:31 |
157
0
Эрлинг ХОЛАНД: «Не думаю, что мы могли бы обыграть Францию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен был раскритикован на родине за решение выставить резервистов на матч с Францией, в котором определялась судьба первого места в группе. Наставник ответил на выпады словами о том, что важнее удачно пройти по турнирной дистанции, чем бороться с Францией за победу в одном матче.

«Я говорил заранее, что мне все равно, и это остается правдой», – поддержал тренера звездный форвард Эрлинг Холанд. «Франция в любом случае была лучшей командой. Даже с нашим сильнейшим составом, я не думаю, что мы бы ее обыграли», – честно признался нападающий «Манчестер Сити».

Норвежцы с шестью очками стали вторыми в своей отборочной группе. До 1:4 с Францией были победы – 4:1 с Ираком и 3:1 с Сенегалом.

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Столе Сольбаккен сборная Норвегии по футболу сборная Франции по футболу Эрлинг Холанд Манчестер Сити
Руслан Полищук Источник: De Telegraaf
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