Тренер сборной Кот-д`Ивуара: «Мы сделали самое сложное. Очень жаль»

Тренер сборной Кот-д`Ивуара Эмерс Фаэ после поражения от Норвегии (1:2) в 1/16 финала чемпионата мира признал, что соперник победил заслуженно.

«Это футбол. Когда появляются моменты, нужно забивать. Мы сделали самое сложное, сравняв счет. К сожалению, в конце мы пропустили этот гол. Очень жаль.

Игроки выложились на полную и играли до самого конца. Мы противостояли энергичной команде, которая хорошо оборонялась и сумела обеспечить себе выход в следующий раунд. На этом уровне все сводится к мелочам. Нужно оставаться сосредоточенным от начала до конца, независимо от соперника.

Для всех это был первый чемпионат мира. Думаю, игроки многому научились. Теперь мы будем работать над тем, чтобы вернуться сильнее для следующих испытаний».

Ранее ивуарийцы обыграли Эквадор (1:0) и Кюрасао (2:0), а также уступили команде Германии (1:2).