ФАЭ: От такой футбольной нации, как Германия, хотелось бы больше fair play

Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Эмерс Фаэ провел пресс-конференцию после поражение от Германии в матче ЧМ-2026 (1:2):

– Вы создали много моментов и доставили Германии немало проблем. Есть ли сожаление, что команда не смогла реализовать больше возможностей?

– Да, после такого поражения есть разочарование. Во-первых, потому что мы сумели открыть счет против сильной сборной Германии. Во-вторых, потому что пропустили два гола в концовке. И особенно потому, что при счете 1:1 у нас был момент на 2:1. Этот гол мог бы сильно ударить по Германии и, возможно, позволил бы нам выиграть матч.

Но вместе с разочарованием есть и большая гордость. Я очень доволен поведением своих игроков на протяжении 90 минут. Мы провели хороший матч против одного из главных фаворитов турнира. Это поражение должно помочь нам в дальнейшем.

– Что, по вашему мнению, сделало разницу? У Кот-д’Ивуара были моменты, но Германия в итоге победила. И что произошло в эпизоде с Натаниэлем Брауном?

– Думаю, Германия выиграла за счет опыта. Они лучше управляли сильными и слабыми отрезками матча. Во втором тайме, когда у нас был хороший период, мы могли забить второй гол и создать себе более комфортную ситуацию.

После того как Германия сравняла счет, у нас был момент, который в теннисе назвали бы брейк-пойнтом. Но мы его не реализовали. А когда Германия получила свой шанс, она забила. Больше всего меня впечатлило спокойствие, с которым они забили второй гол. Именно в этом и проявилась разница в опыте.

Что касается молодого немецкого защитника, я просто сказал ему оставаться скромным. Он провел отличный матч и играет за большую сборную, но это не значит, что нужно плохо разговаривать с соперником. То же самое я сказал немецкому штабу. От такой большой футбольной нации, как Германия, хотелось бы немного больше fair play. Когда Синго выбил мяч, потому что получил повреждение, мы ожидали, что нам его вернут.

Это был качественный матч двух команд, которые обе могли победить. Германия не украла победу, я поздравляю ее. Но мы берем пример с таких больших сборных, чтобы расти, и в этом эпизоде я был немного разочарован.

– Почему он сегодня не сыграл? Это было связано с нарушенной подготовкой?

– Нет, совсем нет. У него не было проблем с подготовкой.

Даже когда обсуждалось, что он может остаться в Филадельфии, он нормально тренировался с группой. Нужно было сделать выбор в атаке. Я выбрал Эвана, потому что нам нужен был игрок, способный удерживать мячи. Во втором тайме Германия выпустила Рюдигера с его опытом, и нам был нужен более атлетичный профиль, чтобы цепляться за мяч и позволять команде выходить выше.

– Ваша команда впечатлила в первых двух матчах. Можно ли сравнивать ее потенциал с Марокко-2022? Есть ли у Кот-д’Ивуара все качества, чтобы пройти далеко?

– Мы надеемся пройти путь, похожий на путь Марокко в 2022 году. Мы готовили эту команду именно для того, чтобы пройти как можно дальше. У нас молодая группа, которая хорошо и быстро растет. Для всех 26 игроков, которых я выбрал, это первый чемпионат мира. Такие матчи, как сегодня, должны помогать нам продолжать расти и исправлять небольшие ошибки, которые пока нам мешают. Мы хотим пройти как можно дальше.

– Можно ли объяснить поражение усталостью?

– Нет, не думаю, что дело в усталости. Мы много работали в первом тайме, но Германия тоже потратила много сил. Если посмотреть на количество моментов, которые мы создали в концовке, я не думаю, что это была физическая проблема. Скорее, это снова вопрос опыта. В тех моментах, когда нужно было забивать, мы немного сомневались. А когда соперник оказался в похожей ситуации, он сохранил спокойствие, принял правильное решение и забил так, что у вратаря не было шансов. Думаю, все решилось именно разницей в опыте.

– Не жалеете ли вы, что не добавили свежести за 20 минут до конца, чтобы удержать счет или хотя бы ничью?

– Возможно. Честно, я не знаю, что вам ответить. Мы пытались сделать замены, чтобы добавить свежести, но сегодня это не сработало. Если бы Симон реализовал свой момент, и мы выиграли 2:1, такого вопроса уже не было бы. Я не думаю, что сегодня проблема была в физике. Скорее, нам не хватило опыта, чтобы правильно управлять концовкой матча.

– Теперь Кот-д’Ивуару предстоит третий матч — против Кюрасао. Как вы собираетесь добывать три очка и выход в следующий раунд?

– Мы не думаем, что Кюрасао просто позволит нам выиграть в четверг. Это снова будет борьба. Каким бы ни был их результат против Эквадора, они выйдут, чтобы победить. Это нормально. Сначала нам нужно восстановиться физически и ментально, потому что мы проиграли тяжелый матч в последние минуты. Потом мы подготовимся к Кюрасао так же, как готовимся к каждому матчу, — чтобы выиграть. Наша первая цель была пройти первый раунд. Позитив в том, что наша судьба все еще в наших ногах. Если мы выиграем в четверг, то выйдем дальше. Потом посмотрим, с какого места — первого, второго или третьего. Но главное: все еще зависит от нас. Мы намерены добыть квалификацию.

– Будете ли вы смотреть матч Кюрасао?

– В прямом эфире, скорее всего, не получится, потому что у нас запланирован обратный рейс. Но мы обязательно посмотрим, что эта команда умеет делать в обороне и атаке, и подготовим план на четверг. Мы знаем, что это будет борьба. Даже если они проиграют сегодня и почти потеряют шансы, они все равно будут играть на победу и постараются создать нам максимум проблем. Это свежая физически команда, она будет много работать, будет решительной и не облегчит нам задачу. Нам нужно быть очень сконцентрированными и сохранять высокий уровень игры, чтобы выиграть и подтвердить выход во второй раунд.

– Довольны ли вы выступлениями команды в первых двух матчах? И что хотели бы изменить перед игрой с Кюрасао?

– Да, я доволен. Я доволен тем, как мои игроки начали чемпионат мира. В первом матче мы выиграли трудную борьбу против Эквадора. Сегодня провели хорошую игру против одного из фаворитов турнира. И, как я уже сказал, наша судьба по-прежнему в наших ногах. Нам не нужно ждать результатов других групп — мы можем сами выйти в следующий раунд. Сначала нужно восстановиться, затем посмотреть, что Кюрасао покажет против Эквадора, и подготовить нашу стратегию.

– Что скажете о Кристе? Для 20-летнего игрока, который впервые вышел в стартовом составе на чемпионате мира, он сыграл очень сильно против соперников из топ-клубов.

– Я совсем не удивлен. Мы знаем качества этого парня. У него есть та молодая смелость, которая позволяет ему сохранять одинаковое поведение против любого соперника. Он всегда играет с той же уверенностью, с тем же отношением. Сегодня это помогло ему провести большой матч против игроков, которые выступают за «Баварию» и дортмундскую «Боруссию», которые уже много лет привыкли к таким играм. А он приехал на свой первый чемпионат мира, впервые вышел в стартовом составе и без давления выдал почти идеальную игру. Мы в штабе не удивлены. Он каждый день показывает, что талантлив, что у него есть качество и что он способен многое дать сборной Кот-д’Ивуара.

Видеообзор матча Германия – Кот-д'Ивуар (2:1)