Автор гола в ворота норвежцев: «Очень жаль, что мы вылетели таким образом»
Амад Диалло намекнул, что в игре с Норвегией сказалось отсутствие опыта у многих игроков
Автор гола сборной Кот-д`Ивуара в ворота команды Норвегии (1:2) в матче 1/16 финала чемпионата мира Амад Диалло дал комментарий по игре.
«Мы разочарованы поражением, потому что знаем, что у нас много отличных футболистов, способных изменить ход матча в любой момент. Мы играли против команды с выдающимися исполнителями, но пропустили гол в конце матча.
Но мы можем только извлечь уроки из этого турнира, потому что для многих из нас это был первый чемпионат мира», – заявил Амад Диалло.
На групповой стадии ивуарийцы набрали шесть очков и финишировали вторыми после Германии (1:0 с Эквадором, 1:2 с немцами и 2:0 с Кюрасао.
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