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  4. Автор гола в ворота норвежцев: «Очень жаль, что мы вылетели таким образом»
Чемпионат мира
30 июня 2026, 23:06 |
141
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Автор гола в ворота норвежцев: «Очень жаль, что мы вылетели таким образом»

Амад Диалло намекнул, что в игре с Норвегией сказалось отсутствие опыта у многих игроков

30 июня 2026, 23:06 |
141
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Автор гола в ворота норвежцев: «Очень жаль, что мы вылетели таким образом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Амад Диалло
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Автор гола сборной Кот-д`Ивуара в ворота команды Норвегии (1:2) в матче 1/16 финала чемпионата мира Амад Диалло дал комментарий по игре.

«Мы разочарованы поражением, потому что знаем, что у нас много отличных футболистов, способных изменить ход матча в любой момент. Мы играли против команды с выдающимися исполнителями, но пропустили гол в конце матча.

Но мы можем только извлечь уроки из этого турнира, потому что для многих из нас это был первый чемпионат мира», – заявил Амад Диалло.

На групповой стадии ивуарийцы набрали шесть очков и финишировали вторыми после Германии (1:0 с Эквадором, 1:2 с немцами и 2:0 с Кюрасао.

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Амад Диалло сборная Кот-д'Ивуара по футболу сборная Норвегии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: ФИФА
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Комментарии 1
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Cто років тому двоє писали про занепад Європи. В футболі напевно цей мундіаль це позначить дуже чітко. А от в африканців - одні перспективи. Вони вчуться і набираються досвіду. Тепер типова Європа на півдні ПІвденної Америки і на півночі Європи як сьогодні як не як. 
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