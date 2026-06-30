Чемпионат мира30 июня 2026, 21:39 |
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ВИДЕО. Ассист Пепе. Кот-д'Ивуар сравнял счет в игре с Норвегией
На 74-й минуте забитым мячом отличился Амад Диалло
30 июня 2026, 21:39 |
166
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30 июня состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии. Матч проходит на стадионе «АТ&Т Стедиум» в Арлингтоне.
На 74-й минуте встречи счет в матче сравнял вингер ивуарийцев Амад Диалло – 1:1.
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Ассистировал ему Николя Пепе, который в предыдущем матче оформил дубль в ворота Кюрасао.
ВИДЕО. Ассист Пепе. Кот-д'Ивуар сравнял счёт в матче с Норвегией
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