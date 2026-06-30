ВИДЕО. Ассист Пепе. Кот-д'Ивуар сравнял счет в игре с Норвегией

30 июня состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии. Матч проходит на стадионе «АТ&Т Стедиум» в Арлингтоне.

На 74-й минуте встречи счет в матче сравнял вингер ивуарийцев Амад Диалло – 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ассистировал ему Николя Пепе, который в предыдущем матче оформил дубль в ворота Кюрасао.

ВИДЕО. Ассист Пепе. Кот-д'Ивуар сравнял счёт в матче с Норвегией