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  4. ВИДЕО. Ассист Пепе. Кот-д'Ивуар сравнял счет в игре с Норвегией
Чемпионат мира
30 июня 2026, 21:39 |
166
0

ВИДЕО. Ассист Пепе. Кот-д'Ивуар сравнял счет в игре с Норвегией

На 74-й минуте забитым мячом отличился Амад Диалло

30 июня 2026, 21:39 |
166
0
ВИДЕО. Ассист Пепе. Кот-д'Ивуар сравнял счет в игре с Норвегией
Getty Images/Global Images Ukraine
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30 июня состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии. Матч проходит на стадионе «АТ&Т Стедиум» в Арлингтоне.

На 74-й минуте встречи счет в матче сравнял вингер ивуарийцев Амад Диалло – 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ассистировал ему Николя Пепе, который в предыдущем матче оформил дубль в ворота Кюрасао.

ВИДЕО. Ассист Пепе. Кот-д'Ивуар сравнял счёт в матче с Норвегией

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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