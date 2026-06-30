Кундул согласился перейти в Карпаты. Нужно подтверждение от Спортинга
Львовский клуб приближается к подписанию сенегальца
Испанские источники подтверждают инсайдерскую информацию Sport.ua о том, что «Карпаты» интересуются подписанием 24-летнего центрфорварда хихонского «Спортинга» Амаду Кундула.
Сообщается, что футболист согласился переехать в Украину на правах аренды и сейчас для завершения сделки не хватает только одобрения со стороны «Спортинга».
Хихонский клуб ныне ведет переговоры по другим игрокам, которыми хочет усилить атакующую линию, поэтому уход Кундула в целом завязан на их успешности.
Однако в целом, как отмечает источник, в вопросе потенциального перехода Кундула в «Карпаты» все идет хорошо.
Кундул имеет рост в 191 сантиметр и выступает за «Спортинг Хихон» с лета 2024 года. Сперва он играл за дублирующий состав клуба, а минувший сезон провел в первой команде, отличившись 1 голом в 15 матчах (407 минут) Ла Лиги 2.
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