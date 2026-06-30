Карпаты хотят подписать форварда испанского Спортинга

24-летний центрфорвард «Спортинг» Хихон Амаду Кундул может продолжить карьеру в украинской Премьер-лиге.

По информации Sport.ua, интерес к подписанию сенегальца проявляют «Карпаты», которые ищут замену уехавшему в Чехию Бабукарру Фаалу.

Львовский клуб уже направил официальный запрос на Кундула в Испанию и, как ожидается, вскоре получит ответ. «Карпаты» планируют арендовать нападающего сроком на один сезон с опцией выкупа.

Кундул имеет рост в 191 сантиметр и выступает за «Спортинг Хихон» с лета 2024 года. Сперва он играл за дублирующий состав клуба, а минувший сезон провел в первой команде, отличившись 1 голом в 15 матчах (407 минут) Ла Лиги 2.

Ранее сообщалось, сколько «Карпаты» заработали от продажи Бруниньо в «Маккаби» Хайфа.