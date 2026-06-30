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Украина. Премьер лига
30 июня 2026, 09:35 |
1462
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Карпаты хотят подписать форварда испанского Спортинга

В фокусе внимания львовян находится Амаду Кундул из хихонского «Спортинга»

30 июня 2026, 09:35 |
1462
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Карпаты хотят подписать форварда испанского Спортинга
instagram.com/realsporting. Амаду Кундул
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24-летний центрфорвард «Спортинг» Хихон Амаду Кундул может продолжить карьеру в украинской Премьер-лиге.

По информации Sport.ua, интерес к подписанию сенегальца проявляют «Карпаты», которые ищут замену уехавшему в Чехию Бабукарру Фаалу.

Львовский клуб уже направил официальный запрос на Кундула в Испанию и, как ожидается, вскоре получит ответ. «Карпаты» планируют арендовать нападающего сроком на один сезон с опцией выкупа.

Кундул имеет рост в 191 сантиметр и выступает за «Спортинг Хихон» с лета 2024 года. Сперва он играл за дублирующий состав клуба, а минувший сезон провел в первой команде, отличившись 1 голом в 15 матчах (407 минут) Ла Лиги 2.

Ранее сообщалось, сколько «Карпаты» заработали от продажи Бруниньо в «Маккаби» Хайфа.

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Карпаты Львов Спортинг Хихон трансферы УПЛ инсайд трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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1 гол у 15-ти матчах. Чудова заміна Фаалу 
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