Карпаты хотят подписать форварда испанского Спортинга
В фокусе внимания львовян находится Амаду Кундул из хихонского «Спортинга»
24-летний центрфорвард «Спортинг» Хихон Амаду Кундул может продолжить карьеру в украинской Премьер-лиге.
По информации Sport.ua, интерес к подписанию сенегальца проявляют «Карпаты», которые ищут замену уехавшему в Чехию Бабукарру Фаалу.
Львовский клуб уже направил официальный запрос на Кундула в Испанию и, как ожидается, вскоре получит ответ. «Карпаты» планируют арендовать нападающего сроком на один сезон с опцией выкупа.
Кундул имеет рост в 191 сантиметр и выступает за «Спортинг Хихон» с лета 2024 года. Сперва он играл за дублирующий состав клуба, а минувший сезон провел в первой команде, отличившись 1 голом в 15 матчах (407 минут) Ла Лиги 2.
Ранее сообщалось, сколько «Карпаты» заработали от продажи Бруниньо в «Маккаби» Хайфа.
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