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  4. Стало известно, сколько Карпаты получили от продажи Бруниньо в Израиль
Украина. Премьер лига
29 июня 2026, 11:12 |
1121
0

Стало известно, сколько Карпаты получили от продажи Бруниньо в Израиль

«Маккаби» Хайфа заплатило за бразильца более полутора миллионов евро

29 июня 2026, 11:12 |
1121
0
Стало известно, сколько Карпаты получили от продажи Бруниньо в Израиль
instagram.com/lbrunoroberto
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Накануне израильский клуб «Маккаби» из Хайфы официально отрапортовал о трансфере 26-летнего атакующего полузащитника «Карпат» Бруниньо.

О сумме сделки израильтяне не проинформировали, но по данным портала Transfermarkt, на продаже Бруниньо «Карпаты» заработали 1,6 миллиона евро.

Год назад «зелено-белые» выкупили Бруниньо после аренды из «Атлетико Минейро» за 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Бруниньо потребовал трансфер из «Карпат», так как не пожелал более играть в Украине.

transfermarkt.com

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Бруниньо (Карпаты) Маккаби Хайфа Карпаты Львов трансферы УПЛ Transfermarkt
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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