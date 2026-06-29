Стало известно, сколько Карпаты получили от продажи Бруниньо в Израиль

Накануне израильский клуб «Маккаби» из Хайфы официально отрапортовал о трансфере 26-летнего атакующего полузащитника «Карпат» Бруниньо.

О сумме сделки израильтяне не проинформировали, но по данным портала Transfermarkt, на продаже Бруниньо «Карпаты» заработали 1,6 миллиона евро.

Год назад «зелено-белые» выкупили Бруниньо после аренды из «Атлетико Минейро» за 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Бруниньо потребовал трансфер из «Карпат», так как не пожелал более играть в Украине.