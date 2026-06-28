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Украина. Премьер лига
28 июня 2026, 21:59 | Обновлено 28 июня 2026, 22:01
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0

Карпаты продали бразильца в Израиль

«Маккаби» Хайфа – новая команда Бруниньо

28 июня 2026, 21:59 | Обновлено 28 июня 2026, 22:01
570
0
Карпаты продали бразильца в Израиль
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруниньо
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«Маккаби» Хайфа объявил о подписании полузащитника «Карпат» Бруниньо. Бразилец присоединится к новой команде через несколько дней после прохождения медицинских тестов. 26-летний воспитанник «Атлетико Минейро» подпишет контракт на три сезона.

Хавбек провел во Львове два года, его контракт был выкуплен клубом УПЛ за 700 тысяч долларов. Ожидается, что стоимость трансфера в «Маккаби» будет как минимум вдвое выше.

В прошлом сезоне Бруниньо забил девять мячей и трижды ассистировал партнерам в 28 матчах. Месяц назад «Карпаты» продали Назара Домчака и Бабукарра Фаала суммарно за 8 млн евро.

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Бруниньо (Карпаты) Маккаби Хайфа Карпаты Львов Назар Домчак трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Бабукарр Фаал
Руслан Полищук Источник: Instagram
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