Карпаты продали бразильца в Израиль

«Маккаби» Хайфа объявил о подписании полузащитника «Карпат» Бруниньо. Бразилец присоединится к новой команде через несколько дней после прохождения медицинских тестов. 26-летний воспитанник «Атлетико Минейро» подпишет контракт на три сезона.

Хавбек провел во Львове два года, его контракт был выкуплен клубом УПЛ за 700 тысяч долларов. Ожидается, что стоимость трансфера в «Маккаби» будет как минимум вдвое выше.

В прошлом сезоне Бруниньо забил девять мячей и трижды ассистировал партнерам в 28 матчах. Месяц назад «Карпаты» продали Назара Домчака и Бабукарра Фаала суммарно за 8 млн евро.