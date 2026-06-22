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Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 12:51 | Обновлено 22 июня 2026, 13:06
1272
0

Известный легионер отказался играть в Премьер-лиге и решил покинуть Украину

Львовские «Карпаты» будут вынуждены оформить полноценный трансфер бразильца Бруниньо

22 июня 2026, 12:51 | Обновлено 22 июня 2026, 13:06
1272
0
Известный легионер отказался играть в Премьер-лиге и решил покинуть Украину
ФК Карпаты Львов. Бруниньо
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Атакующий полузащитник львовских «Карпат» Бруниньо отказался играть в чемпионате Украины и уже сообщил клубу о своем желании покинуть Премьер-лигу.

Бразильский легионер не оставил выбора «львам», которые будут вынуждены отпустить футболиста и ждут привлекательных предложений, чтобы оформить его трансфер.

«Карпаты» решили сконцентрироваться на поиске усиления для главного тренера Франа Фернандеса и планируют подписать игрока, который сможет заменить Бруниньо.

Бразилец перебрался в чемпионат Украины в сентябре 2024 года и провел в футболке львовской команды 52 матча, забив 17 голов и отдав восемь результативных передач.

Контракт 26-летнего полузащитника истекает в июне 2029-го, а его трансферная стоимость составляет 1,2 миллиона евро.

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Карпаты Львов Бруниньо (Карпаты) ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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