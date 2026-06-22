Известный легионер отказался играть в Премьер-лиге и решил покинуть Украину
Львовские «Карпаты» будут вынуждены оформить полноценный трансфер бразильца Бруниньо
Атакующий полузащитник львовских «Карпат» Бруниньо отказался играть в чемпионате Украины и уже сообщил клубу о своем желании покинуть Премьер-лигу.
Бразильский легионер не оставил выбора «львам», которые будут вынуждены отпустить футболиста и ждут привлекательных предложений, чтобы оформить его трансфер.
«Карпаты» решили сконцентрироваться на поиске усиления для главного тренера Франа Фернандеса и планируют подписать игрока, который сможет заменить Бруниньо.
Бразилец перебрался в чемпионат Украины в сентябре 2024 года и провел в футболке львовской команды 52 матча, забив 17 голов и отдав восемь результативных передач.
Контракт 26-летнего полузащитника истекает в июне 2029-го, а его трансферная стоимость составляет 1,2 миллиона евро.
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