Невероятная голевая серия Холанда продолжается. Сколько матчей подряд?
Вспомним всех соперников, в ворота которых забивал норвежец в текущей голевой серии
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд продолжил свою фантастическую голевую серию в матчах за национальную сборную Норвегии в официальных турнирах.
Очередной гол нападающий забил в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Кот-д'Ивуара.
Уже в 13 матчах подряд в официальных турнирах норвежец забивал как минимум один гол.
В этой голевой серии из 13 матчей Холанд забил 25 голов:
- Кот-д'Ивуар – гол
- Сенегал – дубль
- Ирак – дубль
- Италия – дубль
- Эстония – дубль
- Израиль – хет-трик
- Молдова – 5 голов
- Эстония – гол
- Италия – гол
- Израиль – гол
- Молдова – гол
- Казахстан – хет-трик
- Словения – гол
13 - Erling Haaland has scored in each of his last 13 competitive internationals for Norway, scoring 25 goals in this run.— OptaJoe (@OptaJoe) June 30, 2026
Inevitable. pic.twitter.com/q4Vcurxy6n
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