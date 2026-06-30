Невероятная голевая серия Холанда продолжается. Сколько матчей подряд?

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд продолжил свою фантастическую голевую серию в матчах за национальную сборную Норвегии в официальных турнирах.

Очередной гол нападающий забил в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Кот-д'Ивуара.

Уже в 13 матчах подряд в официальных турнирах норвежец забивал как минимум один гол.

В этой голевой серии из 13 матчей Холанд забил 25 голов:

Кот-д'Ивуар – гол

Сенегал – дубль

Ирак – дубль

Италия – дубль

Эстония – дубль

Израиль – хет-трик

Молдова – 5 голов

Эстония – гол

Италия – гол

Израиль – гол

Молдова – гол

Казахстан – хет-трик

Словения – гол