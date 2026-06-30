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  4. Невероятная голевая серия Холанда продолжается. Сколько матчей подряд?
Чемпионат мира
30 июня 2026, 22:11 |
1057
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Невероятная голевая серия Холанда продолжается. Сколько матчей подряд?

Вспомним всех соперников, в ворота которых забивал норвежец в текущей голевой серии

30 июня 2026, 22:11 |
1057
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Невероятная голевая серия Холанда продолжается. Сколько матчей подряд?
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд продолжил свою фантастическую голевую серию в матчах за национальную сборную Норвегии в официальных турнирах.

Очередной гол нападающий забил в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Кот-д'Ивуара.

Уже в 13 матчах подряд в официальных турнирах норвежец забивал как минимум один гол.

В этой голевой серии из 13 матчей Холанд забил 25 голов:

  • Кот-д'Ивуар – гол
  • Сенегал – дубль
  • Ирак – дубль
  • Италия – дубль
  • Эстония – дубль
  • Израиль – хет-трик
  • Молдова – 5 голов
  • Эстония – гол
  • Италия – гол
  • Израиль – гол
  • Молдова – гол
  • Казахстан – хет-трик
  • Словения – гол
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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