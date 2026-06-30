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Украина. Первая лига
30 июня 2026, 21:23 |
472
0

Не только легионеры. Александрию покинули еще 4 игрока

Богдан Бутко, Николай Огарков, Назар Прокопенко и Антон Дрозд покидают «Александрию»

30 июня 2026, 21:23 |
472
0
Не только легионеры. Александрию покинули еще 4 игрока
ФК Александрия. Богдан Бутко
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В последний день июня «Александрия» простилась с тремя легионерами и четырьмя украинцами.

Защитник Богдан Бутко, у которого истек срок действия контракта с клубом, уходит, проведя 11 матчей в первой половине 2026 года.

Арендованный у донецкого «Шахтера» Николай Огарков также оставил расположение клуба, в его активе 21 матч. Срок арендного соглашения игрока подошел к концу. Защитник уже арендован «Кудровкой».

После завершения арендного соглашения в «Шахтер» возвращается 20-летний защитник Антон Дрозд.

Еще один игрок покидает «Александрию» – полузащитник Назар Прокопенко (5 матчей). У футболиста истек срок действия контракта с клубом.

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Руслан Полищук Источник: ФК Александрия
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