Не только легионеры. Александрию покинули еще 4 игрока

В последний день июня «Александрия» простилась с тремя легионерами и четырьмя украинцами.

Защитник Богдан Бутко, у которого истек срок действия контракта с клубом, уходит, проведя 11 матчей в первой половине 2026 года.

Арендованный у донецкого «Шахтера» Николай Огарков также оставил расположение клуба, в его активе 21 матч. Срок арендного соглашения игрока подошел к концу. Защитник уже арендован «Кудровкой».

После завершения арендного соглашения в «Шахтер» возвращается 20-летний защитник Антон Дрозд.

Еще один игрок покидает «Александрию» – полузащитник Назар Прокопенко (5 матчей). У футболиста истек срок действия контракта с клубом.