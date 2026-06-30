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  4. 16 матчей на троих. Александрия простилась с легионерами
Украина. Первая лига
30 июня 2026, 20:09 |
635
0

16 матчей на троих. Александрия простилась с легионерами

Некоторые легионеры не нужны «Александрии»

30 июня 2026, 20:09 |
635
0
16 матчей на троих. Александрия простилась с легионерами
ФК Александрия. Мауро Родригеш
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«Александрия» объявила об окончании сотрудничества с тремя игроками.

Срок арендного соглашения с полузащитником из Гвинеи-Бисау Мауро Родригешем подошел к концу.

Хавбек дебютировал за «Александрию» 28 февраля 2026 в выездном поединке против харьковского «Металлиста 1925». В футболке клуба Мауро провел 13 официальных матчей: 11 в рамках Украинской Премьер-лиги и 2 в матчах плей-офф. В активе полузащитника также один забитый мяч.

Также расположение клуба покидает бразильский защитник Артур Голарт Родригес. Срок арендного соглашения игрока подошел к завершению, и он возвращается в бразильский «Фалкон».

Артур дебютировал за «горожан» 1 ноября 2025 года в выездном матче против «Колоса» (1:1). В общей сложности за «Александрию» провел 3 матча.

Кроме того, расположение клуба покидает алжирский защитник Янис Амаш. У игрока завершились сроки действия контракта, который он подписал 20 марта 2026 года на правах свободного агента, но не сыграл ни одного матча.

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Руслан Полищук Источник: ФК Александрия
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