ВИДЕО. Отчаяние и боль. Реакция игроков Александрии на вылет из УПЛ
Впервые в истории вицечемпион УПЛ вылетел в Первую лигу
Во вторник, 9 июня 2026 года, на стадионе «Арена Левый Берег» в Киеве состоялся ответный матч за место в Украинской Премьер-лиге 2026/27 между киевским «Левым Берегом» и «Александрией». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, и со счетом 2:1 по сумме встреч в элиту вернулся «Левый Берег».
После игры большинство футболистов «горожан» впали в отчаяние.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Особенно эмоциональным был Хусейн Туати, которого успокаивал Мауро Родригеш.
ВИДЕО. Отчаяние и боль. Реакция игроков Александрии на вылет из УПЛ
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