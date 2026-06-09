Во вторник, 9 июня 2026 года, на стадионе «Арена Левый Берег» в Киеве состоялся ответный матч за место в Украинской Премьер-лиге 2026/27 между киевским «Левым Берегом» и «Александрией». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, и со счетом 2:1 по сумме встреч в элиту вернулся «Левый Берег».

После игры большинство футболистов «горожан» впали в отчаяние.

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Особенно эмоциональным был Хусейн Туати, которого успокаивал Мауро Родригеш.

ВИДЕО. Отчаяние и боль. Реакция игроков Александрии на вылет из УПЛ