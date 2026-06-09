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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 18:04 |
830
0

ВИДЕО. Отчаяние и боль. Реакция игроков Александрии на вылет из УПЛ

Впервые в истории вицечемпион УПЛ вылетел в Первую лигу

09 июня 2026, 18:04 |
830
0
ВИДЕО. Отчаяние и боль. Реакция игроков Александрии на вылет из УПЛ
УПЛ
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Во вторник, 9 июня 2026 года, на стадионе «Арена Левый Берег» в Киеве состоялся ответный матч за место в Украинской Премьер-лиге 2026/27 между киевским «Левым Берегом» и «Александрией». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, и со счетом 2:1 по сумме встреч в элиту вернулся «Левый Берег».

После игры большинство футболистов «горожан» впали в отчаяние.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Особенно эмоциональным был Хусейн Туати, которого успокаивал Мауро Родригеш.

ВИДЕО. Отчаяние и боль. Реакция игроков Александрии на вылет из УПЛ

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Александрия Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Левый Берег - Александрия Хуссейн Туати Мауро Родригеш
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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