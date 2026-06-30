Интер смирился с уходом своей звезды в Реал

Руководство миланского «Интера» уже не надеется удержать в клубе своего звездного защитника Алессандро Бастони.

Мадридский «Реал» отчаянно стремится подписать 27-летнего игрока сборной Италии и в настоящее время ведет с «нерадзурри» активные переговоры по поводу этого трансфера. Сам Бастони также хочет присоединиться к королевскому клубу, поэтому активно способствует этому переходу.

В прошлом сезоне Алессандро сыграл 40 матчей за «Интер» во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов евро.