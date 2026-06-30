ОФИЦИАЛЬНО. Дармиан покинул Интер
Маттео получил статус свободного агента
Миланский «Интер» официально объявил об уходе итальянского флангового защитника Маттео Дармиана.
Контракт 36-летнего футболиста с «нерадзурри» действовал до 30 июня 2026 года, и стороны решили не продлевать сотрудничество.
Маттео Дармиан присоединился к «Интеру» осенью 2020 года, перейдя из «Пармы».
В сезоне 2025/26 Маттео Дармиан провел 9 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,4 миллиона евро.
Ранее «Интер» расстался со Стефаном Де Вреем.
🏃♂️ 218 Presenze— Inter ⭐⭐ (@Inter) June 30, 2026
⚽ 13 Gol
🏆 9 Trofei
E un cammino condiviso, ricco di ricordi da custodire 🔏
👉 https://t.co/paIoa4exfG pic.twitter.com/fB8wShCQp3
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