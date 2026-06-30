ОФИЦИАЛЬНО. Дармиан покинул Интер

Миланский «Интер» официально объявил об уходе итальянского флангового защитника Маттео Дармиана.

Контракт 36-летнего футболиста с «нерадзурри» действовал до 30 июня 2026 года, и стороны решили не продлевать сотрудничество.

Маттео Дармиан присоединился к «Интеру» осенью 2020 года, перейдя из «Пармы».

В сезоне 2025/26 Маттео Дармиан провел 9 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,4 миллиона евро.

Ранее «Интер» расстался со Стефаном Де Вреем.