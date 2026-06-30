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Италия
30 июня 2026, 20:56 |
198
0

ОФИЦИАЛЬНО. Дармиан покинул Интер

Маттео получил статус свободного агента

30 июня 2026, 20:56 |
198
0
ОФИЦИАЛЬНО. Дармиан покинул Интер
Getty Images/Global Images Ukraine
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Миланский «Интер» официально объявил об уходе итальянского флангового защитника Маттео Дармиана.

Контракт 36-летнего футболиста с «нерадзурри» действовал до 30 июня 2026 года, и стороны решили не продлевать сотрудничество.

Маттео Дармиан присоединился к «Интеру» осенью 2020 года, перейдя из «Пармы».

В сезоне 2025/26 Маттео Дармиан провел 9 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,4 миллиона евро.

Ранее «Интер» расстался со Стефаном Де Вреем.

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Маттео Дармиан Интер Милан трансферы свободный агент трансферы Серии A
Дмитрий Вус Источник: ФК Интер Милан
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