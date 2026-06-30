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Чемпионат мира
30 июня 2026, 20:11 |
820
0

«Мы – неудачники» В Германии назвали вылет из ЧМ символом упадка страны

Марион Хорн требует немедленного увольнения Нагельсманна

30 июня 2026, 20:11 |
820
0
«Мы – неудачники» В Германии назвали вылет из ЧМ символом упадка страны
Getty Images/Global Images Ukraine. Немецкие болельщики
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Сенсационный вылет сборной Германии с ЧМ-2026 на стадии 1/16 финала от Парагвая (1:1, 3:4 по пенальти) вызвал бурную реакцию в немецких СМИ.

Главный редактор Bild Марион Хорн опубликовала открытое обращение, в котором назвала это событие символом упадка Германии как страны.

«Мы в лучшем случае второсортные: наша экономика переживает беспрецедентную нисходящую спираль во всех отношениях, ежедневно происходят банкротства и деиндустриализация.

А немецкий футбол сейчас живет исключительно своей прошлой репутацией. И если верить Лотару Маттеусу, то в команде важнее был вопрос, чьей матери разрешили лететь на частном самолете, а чьей – нет, чем то, как мы выиграем кубок.

И самое худшее ещё впереди. После поражения канцлер Мерц пишет: «Своей преданностью и командным духом на этом чемпионате мира вы поразили нашу страну. Мы гордимся вами».

Господин канцлер, это просто неправда!!! Я не соглашусь на второсортное отношение. Я не горжусь. Я злюсь. Я разочарована. Я в ярости! Наши дети знают Германию только как страну-неудачницу!», – написала она.

По словам Хорн, канцлер Германии Фридрих Мерц, как и главный тренер «бундестима» Юлиан Нагельсманн, которому «даже не хватает смелости уйти в отставку», живут в параллельной вселенной. По её мнению, никто из них не способен признать собственные ошибки и взять на себя ответственность.

«Команда не боролась. Выступление тренера было высокомерным и напыщенным. Ни капли огня. Они все такие самодовольные. Это отражение нашего общества», – отметила она, призвав к немедленной отставке Нагельсманна.

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Андрей Плыгун Источник: Bild
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