Сенсационный вылет сборной Германии с ЧМ-2026 на стадии 1/16 финала от Парагвая (1:1, 3:4 по пенальти) вызвал бурную реакцию в немецких СМИ.

Главный редактор Bild Марион Хорн опубликовала открытое обращение, в котором назвала это событие символом упадка Германии как страны.

«Мы в лучшем случае второсортные: наша экономика переживает беспрецедентную нисходящую спираль во всех отношениях, ежедневно происходят банкротства и деиндустриализация.

А немецкий футбол сейчас живет исключительно своей прошлой репутацией. И если верить Лотару Маттеусу, то в команде важнее был вопрос, чьей матери разрешили лететь на частном самолете, а чьей – нет, чем то, как мы выиграем кубок.

И самое худшее ещё впереди. После поражения канцлер Мерц пишет: «Своей преданностью и командным духом на этом чемпионате мира вы поразили нашу страну. Мы гордимся вами».

Господин канцлер, это просто неправда!!! Я не соглашусь на второсортное отношение. Я не горжусь. Я злюсь. Я разочарована. Я в ярости! Наши дети знают Германию только как страну-неудачницу!», – написала она.