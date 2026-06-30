Украина. Премьер лига30 июня 2026, 20:21 | Обновлено 30 июня 2026, 20:22
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ усилился защитником Шахтера
Николай Огарков снова едет в аренду, в «Кудровку»
30 июня 2026, 20:21 | Обновлено 30 июня 2026, 20:22
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Защитник «Шахтера» Николай Огарков будет выступать за «Кудровку» на правах аренды.
Клуб из Черниговской области достиг соглашения с донецким «Шахтером» об аренде 21-летнего защитника Николая Огаркова.
На его счету 19 матчей (1 ассист) в составе «Александрии» в прошедшем чемпионате в Премьер-лиге Украины. Также защитник провел 16 поединков (2 ассиста) в Юношеской лиге УЕФА за «Шахтер» (U-19).
За год ориентировочная трансферная стоимость игрока выросла в четыре раза и составляет 400 тысяч евро.
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