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Украина. Премьер лига
30 июня 2026, 20:21 | Обновлено 30 июня 2026, 20:22
1220
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ усилился защитником Шахтера

Николай Огарков снова едет в аренду, в «Кудровку»

30 июня 2026, 20:21 | Обновлено 30 июня 2026, 20:22
1220
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ усилился защитником Шахтера
ФК Александрия. Николай Огарков
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Защитник «Шахтера» Николай Огарков будет выступать за «Кудровку» на правах аренды.

Клуб из Черниговской области достиг соглашения с донецким «Шахтером» об аренде 21-летнего защитника Николая Огаркова.

На его счету 19 матчей (1 ассист) в составе «Александрии» в прошедшем чемпионате в Премьер-лиге Украины. Также защитник провел 16 поединков (2 ассиста) в Юношеской лиге УЕФА за «Шахтер» (U-19).

За год ориентировочная трансферная стоимость игрока выросла в четыре раза и составляет 400 тысяч евро.

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Руслан Полищук Источник: ФК Кудровка
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