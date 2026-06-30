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  4. Джордан ПИКФОРД: «С Томасом Тухелем будто готовы к войне»
Чемпионат мира
30 июня 2026, 19:59 |
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Джордан ПИКФОРД: «С Томасом Тухелем будто готовы к войне»

Джордан Пикфорд поговорил об атмосфере при Томасе Тухеле

30 июня 2026, 19:59 |
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Джордан ПИКФОРД: «С Томасом Тухелем будто готовы к войне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Пикфорд
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Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд в преддверии плей-офф чемпионата мира по футболу заявил о готовности сборной Англии «идти на войну» под руководством Томаса Тухеля.

«Вера, сплоченность. Думаю, у нас это было и раньше, но, думаю, тренер верит в нас», – объяснил Пикфорд, отвечая на вопрос об атмосфере под руководством Тухеля. «На встречах с тренером мы чувствуем себя так, будто готовы к войне. Он вселяет в нас веру. Он проводит различные тактические совещания, и это как: «Да, пора действовать». Мы все хотим одной цели, мы все хотим достичь этой цели, и с этим составом, который он выбрал, мы все в хорошем настроении и переживаем лучшие моменты в своей карьере».

Сборная Англии стремятся развить успех группового этапа и подготовиться к решающему матчу 1/16 финала чемпионата мира против ДР Конго в Северной Америке.

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Эвертон Джордан Пикфорд Томас Тухель сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная ДР Конго по футболу
Руслан Полищук Источник: Goal.com
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