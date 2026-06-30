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  4. ПЕТРЯК: «Надеялся, что Шахтер продаст Мудрика, и у меня появится шанс»
Украина. Премьер лига
30 июня 2026, 19:08 | Обновлено 30 июня 2026, 19:09
433
0

ПЕТРЯК: «Надеялся, что Шахтер продаст Мудрика, и у меня появится шанс»

Травма перечеркнула все планы Ивана

30 июня 2026, 19:08 | Обновлено 30 июня 2026, 19:09
433
0
ПЕТРЯК: «Надеялся, что Шахтер продаст Мудрика, и у меня появится шанс»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Петряк
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Бывший вингер «Шахтера» Иван Петряк вспомнил о конкуренции за место в стартовом составе «горняков» с Михаилом Мудриком.

Донецкий клуб продал Петряка в венгерский «Фехевар» в 2019 году. Летом 2022-го «Шахтер» вновь выкупил контракт игрока, однако пробиться в состав он так и не смог.

«Йовичевич очень хорошо ко мне относился. Я понимал, что когда Мудрика продадут, у меня появится шанс. Мы же все понимаем, что когда Михаил был в расцвете сил, он играл на высшем уровне, и его планировали продать. Мне нужно было просто дождаться. И вот Мишу продали, а я получил очень серьёзную травму на тренировке. Более года пропустил, три операции. Такое бывает», – сказал Иван.

После восстановления от травмы Петряка отправили в аренду сначала в «Полесье», а затем в «Черноморец». Вернувшись в «Шахтер», футболист был вынужден тренироваться с юношеской командой. Иван признался, что для него это было психологически сложно. Он пожаловался, что в начале полномасштабной войны он был нужен команде, а после травмы стал не нужен.

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Иван Петряк Михаил Мудрик Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига травма
Андрей Плыгун Источник: Украинский футбол
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