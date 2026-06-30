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Сборная УКРАИНЫ
30 июня 2026, 18:37 |
454
0

Футболист, от которого избавился Шахтер, сделал громкое заявление о сборной

Петряк хочет вернуться на высший уровень

30 июня 2026, 18:37 |
454
0
Футболист, от которого избавился Шахтер, сделал громкое заявление о сборной
УАФ. Иван Петряк
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32-летний вингер Иван Петряк, у которого 30 июня истек контракт с донецким «Шахтером», высказался о возвращении в сборную Украины.

Футболист провел в составе национальной команды пять матчей. Последний раз он попадал в заявку сборной в 2018 году. Однако Петряк не теряет надежды снова надеть желто-синюю футболку.

– Вы в свое время играли за сборную Украины, в составе которой провели пять матчей. Сейчас тема национальной команды для вас закрыта или внутри себя вы все еще допускаете такое возвращение?

– Если смотреть на сегодняшний день, то, пожалуй, двери туда закрыты. Я тоже надеялся, что всё будет хорошо, буду стабильно играть, но травма выбила меня из колеи — на некоторое время я вообще забыл о футболе. Однако я не сдаюсь: буду делать всё возможное, чтобы вернуться в сборную. Обещаю вам это.

Сейчас Петряк ведёт переговоры о контракте с «Кудривкой».

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Иван Петряк сборная Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Кудровка чемпионат Украины по футболу
Андрей Плыгун Источник: Украинский футбол
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