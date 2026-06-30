Футболист, от которого избавился Шахтер, сделал громкое заявление о сборной
Петряк хочет вернуться на высший уровень
32-летний вингер Иван Петряк, у которого 30 июня истек контракт с донецким «Шахтером», высказался о возвращении в сборную Украины.
Футболист провел в составе национальной команды пять матчей. Последний раз он попадал в заявку сборной в 2018 году. Однако Петряк не теряет надежды снова надеть желто-синюю футболку.
– Вы в свое время играли за сборную Украины, в составе которой провели пять матчей. Сейчас тема национальной команды для вас закрыта или внутри себя вы все еще допускаете такое возвращение?
– Если смотреть на сегодняшний день, то, пожалуй, двери туда закрыты. Я тоже надеялся, что всё будет хорошо, буду стабильно играть, но травма выбила меня из колеи — на некоторое время я вообще забыл о футболе. Однако я не сдаюсь: буду делать всё возможное, чтобы вернуться в сборную. Обещаю вам это.
Сейчас Петряк ведёт переговоры о контракте с «Кудривкой».
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