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Уимблдон
30 июня 2026, 18:34 | Обновлено 30 июня 2026, 18:36
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Чемпион ATP 500 в Лондоне вылетел от 44-й ракетки в 1-м раунде Уимблдона

Франсиско Черундоло проиграл Хауме Муньяру в трех сетах

30 июня 2026, 18:34 | Обновлено 30 июня 2026, 18:36
100
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Чемпион ATP 500 в Лондоне вылетел от 44-й ракетки в 1-м раунде Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Франсиско Черундоло
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Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло (ATP 21) вылетел в первом раунде Уимблдона 2026.

Черундоло проиграл испанцу Хауме Муньяру (ATP 44) в трех сетах за 1 час и 46 минут – 1:6, 4:6, 3:6.

Счет очных встреч теннисистов – 3:3.

Франсиско в 2026 году стал чемпионом травяного турнира ATP 500 в Лондоне и первым аргентинцем, которому удалось завоевать трофей пятисотника в Великобритании.

Во втором круге Муньяр сыграет с Джейкобом Фирнли.

Уимблдон 2026. Трава, 1/64 финала

Хауме Муньяр Франсиско Черундоло [18] – 6:1, 6:4, 6:3

Фотогалерея матча

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Франсиско Черундоло Хауме Муньяр Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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