Чемпион ATP 500 в Лондоне вылетел от 44-й ракетки в 1-м раунде Уимблдона
Франсиско Черундоло проиграл Хауме Муньяру в трех сетах
Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло (ATP 21) вылетел в первом раунде Уимблдона 2026.
Черундоло проиграл испанцу Хауме Муньяру (ATP 44) в трех сетах за 1 час и 46 минут – 1:6, 4:6, 3:6.
Счет очных встреч теннисистов – 3:3.
Франсиско в 2026 году стал чемпионом травяного турнира ATP 500 в Лондоне и первым аргентинцем, которому удалось завоевать трофей пятисотника в Великобритании.
Во втором круге Муньяр сыграет с Джейкобом Фирнли.
Уимблдон 2026. Трава, 1/64 финала
Хауме Муньяр – Франсиско Черундоло [18] – 6:1, 6:4, 6:3
Фотогалерея матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Роман вернётся в «Олимпиакос» и покинет «Лион»
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026