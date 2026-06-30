Свентек успешно начала защиту титула на Уимблдоне
Ига обыграла Тейлор Таунсенд в трех сетах
Действующая чемпионка, третья ракетка мира Ига Свентек успешно начала защиту титула на Уимблдоне 2026.
В первом круге Свентек обыграла американку Тейлор Таунсенд (WTA 79) в трех сетах за 2 часа и 2 минуты – 6:1, 2:6, 6:3.
Это была первая очная встреча соперниц.
Польская теннисистка одержала 29-ю победу в матчах первого круга на турнирах Grand Slam.
Во втором круге Ига сыграет с Каролиной Плишковой. Свентек трижды играла против Плишковой и трижды одержала победу.
Уимблдон 2026. Трава, 1/64 финала
Тейлор Таунсенд – Ига Свентек [3] – 1:6, 6:2, 3:6
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
После ЧМ-2014 Бундестим на Мундиалях исключительно проваливается
Яркая команда Кумана отправляется домой