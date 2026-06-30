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  4. Свентек успешно начала защиту титула на Уимблдоне
Уимблдон
30 июня 2026, 18:15 |
190
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Свентек успешно начала защиту титула на Уимблдоне

Ига обыграла Тейлор Таунсенд в трех сетах

30 июня 2026, 18:15 |
190
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Свентек успешно начала защиту титула на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек
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Действующая чемпионка, третья ракетка мира Ига Свентек успешно начала защиту титула на Уимблдоне 2026.

В первом круге Свентек обыграла американку Тейлор Таунсенд (WTA 79) в трех сетах за 2 часа и 2 минуты – 6:1, 2:6, 6:3.

Это была первая очная встреча соперниц.

Польская теннисистка одержала 29-ю победу в матчах первого круга на турнирах Grand Slam.

Во втором круге Ига сыграет с Каролиной Плишковой. Свентек трижды играла против Плишковой и трижды одержала победу.

Уимблдон 2026. Трава, 1/64 финала

Тейлор Таунсенд – Ига Свентек [3] – 1:6, 6:2, 3:6

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Ига Свёнтек Тейлор Таунсенд Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 1
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Я би сказав, що тривожно розпочала захист Свьонтек. Гра в другому сеті не витримує жодної критики. Подача зникла, перекручений м'яч вилітав за кілометр від лінії, різані взагалі нульові. Іга просто до м'яча підійти нормально не могла. А це проти не найпростішої, але все-таки не найскладнішої суперниці. Хоча там інша фаворитка також вирішила тривожити своїх фанатів. 
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