ЧМ-2026. Стадия 1/16 финала, 30 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

​​​​Вечером 30 июня продолжается стадия плей-офф чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию очередных поединков 1/16 финала на мундиале.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

В этот игровой день пройдут три матча стадии 1/16 финала.

Чемпионат мира 2026 по футболу

1/16 финала, 30 июня 2026

30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия

01.07. 00:00. Франция – Швеция

01.07. 04:00. Мексика – Эквадор

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия

01.07. 00:00. Франция – Швеция

01.07. 04:00. Мексика – Эквадор

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