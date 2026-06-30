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Чемпионат мира
30 июня 2026, 17:29 | Обновлено 30 июня 2026, 18:01
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ЧМ-2026. Стадия 1/16 финала, 30 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 июня видеотрансляцию матчей плей-офф чемпионата мира 2026

30 июня 2026, 17:29 | Обновлено 30 июня 2026, 18:01
189
0
ЧМ-2026. Стадия 1/16 финала, 30 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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​​​​Вечером 30 июня продолжается стадия плей-офф чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию очередных поединков 1/16 финала на мундиале.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

В этот игровой день пройдут три матча стадии 1/16 финала.

Чемпионат мира 2026 по футболу

1/16 финала, 30 июня 2026

  • 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия
  • 01.07. 00:00. Франция – Швеция
  • 01.07. 04:00. Мексика – Эквадор

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия

01.07. 00:00. Франция – Швеция

01.07. 04:00. Мексика – Эквадор

​Сетка плей-офф

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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