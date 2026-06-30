Украина. Премьер лига30 июня 2026, 16:39 | Обновлено 30 июня 2026, 16:52
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ФОТО. Александрия получила неожиданное усиление. Легионер играл в УПЛ
Папа Ндиага Яде вернулся в расположение «горожан»
30 июня 2026, 16:39 | Обновлено 30 июня 2026, 16:52
659
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Александрия вышла из отпуска и продолжает готовиться к старту нового сезона в Первой лиге Украины. Об этом пишет клубная пресс-служба «горожан».
По информации клубной пресс-службы, на учебно-тренировочном сборе команды присутствует и неподошедший львовским Карпатам мавританский легионер Папа Ндиага Яде.
В сезоне 2025/26 мавританский легионер провел за Александрию 14 матчей, записав в свой актив один гол и одну результативную передачу, но это не позволило «горожанам» остаться в УПЛ.
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