ФОТО. Александрия получила неожиданное усиление. Легионер играл в УПЛ

Александрия вышла из отпуска и продолжает готовиться к старту нового сезона в Первой лиге Украины. Об этом пишет клубная пресс-служба «горожан».

По информации клубной пресс-службы, на учебно-тренировочном сборе команды присутствует и неподошедший львовским Карпатам мавританский легионер Папа Ндиага Яде.

В сезоне 2025/26 мавританский легионер провел за Александрию 14 матчей, записав в свой актив один гол и одну результативную передачу, но это не позволило «горожанам» остаться в УПЛ.